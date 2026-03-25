Первым нашим соперником в стыковых играх будет сборная Швеции, сообщает 24 Канал. Только победа в этой встрече оставит Украину в борьбе за путевку на мировое первенство, которое будут принимать США, Канада и Мексика.
Смотрите также Четвертьфиналисты Евро-2020: куда исчезли звезды сборной Украины, которые обыгрывали Швецию
Как посмотреть матч Украина – Швеция?
Официальным транслятором поединков сборной Украины по футболу на территории нашего государства является ОТТ-платформа MEGOGO.
Матч будет доступен владельцам подписок "Максимальная", "Оптимальная" и "Спорт", а также всех пакетов "MEGOPACK". Для просмотра нужно быть выбрать соответствующую трансляцию в разделе "Спорт" или же в списке каналов найти "Футбол 1".
Бесплатная трансляция матча Украина – Швеция будет доступна в сети Т2 на канале MEGOGO Спорт.
Комментаторами поединка будут Вадим Скичко и Александр Новак.
В чем важность матча Украины и Швеции?
- Победитель поединка, который определится в основное время, экстратаймах или серии пенальти, 31 марта сыграет за выход на чемпионат мира финал плей-офф с кем-то из пары Польша – Албания.
- На Мундиале уже сформирована группа, в которой потенциально будет играть Украина. Соперниками сборной могут стать Нидерланды, Япония и Тунис.
- Украина лишь однажды участвовала в финальной стадии чемпионата мира, это произошло в 2006 году, когда под руководством Олега Блохина команда дошла до 1/4 финала.
- Ни разу сборной Украины не удавалось преодолеть квалификацию на Мундиаль через плей-офф. "Сине-желтые" уступали путевки на чемпионат мира Хорватии, Германии, Греции, Франции и Уэльсу.
- Плей-офф определит судьбу тренерского штаба Сергея Реброва: по инсайдерской информации, невыход на чемпионат мира будет означать увольнение наставника.
- Чемпионат мира в США, Мексике и Канаде будет первым, участие в котором примут 48 команд вместо 32.