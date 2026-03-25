Першим нашим суперником у стикових іграх буде збірна Швеції, повідомляє 24 Канал. Лише перемога у цій зустрічі залишить Україну в боротьбі за путівку на світову першість, яку прийматимуть США, Канада і Мексика.

Як подивитися матч Україна – Швеція?

Офіційним транслятором поєдинків збірної України з футболу на території нашої держави є ОТТ-платформа MEGOGO.

Матч буде доступний власникам підписок "Максимальна", "Оптимальна" і "Спорт", а також усіх пакетів "MEGOPACK". Для перегляду потрібно бути обрати відповідну трансляцію у розділі "Спорт" або ж у списку каналів знайти "Футбол 1".

Безкоштовна трансляція матчу Україна – Швеція буде доступна у мережі Т2 на каналі MEGOGO Спорт.

Коментаторами поєдинку будуть Вадим Скічко та Олександр Новак.

У чому важливість матчу України і Швеції?

  • Переможець поєдинку, який визначиться в основний час, екстратаймах чи серії пенальті, 31 березня зіграє за вихід на чемпіонат світу фінал плей-оф з кимось із пари Польща – Албанія.
  • На Мундіалі вже сформовано групу, у якій потенційно гратиме Україна. Суперниками збірної можуть стати Нідерланди, Японія і Туніс.
  • Україна лише одного разу брала участь у фінальній стадії чемпіонату світу, це сталося у 2006 році, коли під орудою Олега Блохіна команда дійшла до 1/4 фіналу.
  • Жодного разу збірній Україні не вдавалося подолати кваліфікацію на Мундіаль через плей-оф. "Синьо-жовті" поступалися путівками на чемпіонат світу Хорватії, Німеччині, Греції, Франції і Вельсу.
  • Плей-оф визначить долю тренерського штабу Сергія Реброва: за інсайдерською інформацією, невихід на чемпіонат світу означатиме звільнення наставника.
  • Чемпіонат світу у США, Мексиці та Канаді буде першим, участь в якому візьмуть 48 команд замість 32.