Украина – Швеция в плей-офф отбора ЧМ-2026: в чью пользу говорит статистика

Сборная Украины уже совсем скоро сыграет со Швецией в полуфинале плей-офф отбора на ЧМ-2026. История очных встреч свидетельствует о неожиданно положительном балансе в пользу украинцев.

Поединок против скандинавов станет одним из ключевых для команды Сергея Реброва в борьбе за путевку на мундиаль. Обе сборные имеют насыщенную историю противостояний, в которой украинцы в основном побеждали, сообщает 24 Канал.

Как играли Украина и Швеция?

Сборные Украины и Швеции встречались между собой пять раз. Трижды команды играли товарищеские поединки, а еще дважды пересекались на финальных стадиях чемпионатов Европы.

Самое интересное, что именно в официальных матчах перевес полностью на стороне украинцев. На Евро-2012 команда одержала волевую победу 2:1 благодаря дублю Андрея Шевченко. А на Евро-2020 "сине-желтые" с таким же счетом победили в 1/8 финала, вырвав путевку в четвертьфинал на последних минутах овертайма после гола Артема Довбыка.

Первая же очная встреча команд состоялась в 2008 году – тогда Украина минимально обыграла шведов на их поле.

В 2011 году команды провели еще два товарищеских поединка – один завершился вничью 1:1, в другом минимально победили шведы.

Швеция провалила отбор, но Украина имеет свой комплекс

Перед стыковыми матчами шведская сборная не смогла впечатлить результатами на групповом этапе квалификации. По информации Flashscore, команда набрала лишь два очка в квартете со Швейцарией, Косово и Словенией, финишировав без побед.

В то же время для Украины плей-офф отбора на чемпионат мира исторически остаются сложным испытанием. "Сине-желтые" уже в пятый раз будут пытаться пробиться на мундиаль через стыковые матчи, и ни разу ранее им не удавалось преодолеть этот барьер.

Что известно о матче плей-офф отбора ЧМ-2026?