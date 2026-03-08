Украина – Швеция: команда Реброва столкнулась с большими проблемами

В конце марта состоятся решающие для сборной Украины по футболу матчи отбора на чемпионат мира 2026 года. Команда Сергея Реброва подходит к противостояниям со Швецией и потенциально Польшей или Албанией далеко не лучшим составом.

Из-за травм главная команда потеряла несколько ключевых исполнителей. Наставнику и его штабу придется решать, кем при условии дефицита кадров заменить тех, кто не сможет помочь сборной, сообщает 24 Канал.

Кто точно не сыграет против Швеции?

Огромная потеря для сборной – это отсутствие звездного форварда Артема Довбыка. Нападающий Ромы в январе получил разрыв сухожилия левого бедра, после чего пришлось делать операцию. Срок восстановления составляет около 4-5 месяцев, поэтому вопросом является даже участие Довбыка в финальной стадии Мундиаля, если мы туда квалифицируемся.

Не менее болезненным является и отсутствие Александра Зинченко. Хотя в последнее время у игрока не слишком удачно развивается клубная карьера, в сборной экс-футболист Манчестер Сити всегда был на ключевых ролях и забивал сверхважные мячи – вспомним хотя бы гол в ворота той же Швеции на Евро-2020.

К сожалению, Зинченко преследуют травмы: за 9 лет на самом высоком уровне он провел в лазарете аж 780 дней. Только перезапустив карьеру в Аяксе, Александр сразу снова получил тяжелое повреждение – разрыва крестообразной связки, из-за чего проведет без футбола минимум полгода. Его шансы сыграть на чемпионате мира минимальны.

Кто из игроков под вопросом на матч Украина – Швеция?

Изрядно напугал болельщиков еще один лидер сборной Украины Георгий Судаков: полузащитник пропустил уже три матча Бенфики из-за травмы поясницы. Однако новости из состояния португальской команды положительные: украинец якобы уже готовится в общей группе и должен был бы принять участие в матче с Порту 8 марта. Перед игрой Судаков даже запостил в собственных соцсетях текст молитвы, надеясь на поддержку высших сил в возвращении на поле.

Меньше надежды на то, что сборной поможет Владислав Великан. Вингер тоже немало пропустил из-за повреждения, и должен был бы уже восстановиться, но в последних интервью говорил, что понадобится больше времени, чем ожидалось. По последней информации, возвращение Великана на поле все же переносится на апрель, что оставляет главную команду без важной опции. Но все же остается верить в медицинский штаб и силу самого игрока.

Четыре матча пропустил другой футболист на позиции вингера в сборную Александр Зубков, выступающий за Трабзонспор. К счастью, украинец уже появлялся в матчах турецкого клуба, но состояние его мышц вызывает опасения относительно неоптимальной формы. Решение остается на Сергеем Ребровым.

Украина сыграет со Швецией в Валенсии 26 марта в 21:45 по киевскому времени.