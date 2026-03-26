24 Канал предлагает взглянуть на 5 причин, почему скандинавская команда сегодня должна проиграть украинцам, а подопечные Сергея Реброва – выйти в финал плей-офф.

Причина 1. Шведы в ужасной форме

По данным Flashscore, сборная Швеции не знает вкуса побед с 10 июня 2025 года, когда в контрольной игре была обыграна команда Алжира. А в официальных матчах "тре крунур" не выигрывали с ноября 2024-го.

Осенью в отборе на чемпионат мира скандинавы потерпели в шести матчах четыре поражения подряд и дважды смогли сыграть вничью. На отрез 5 последних встреч шведы забивали едва 0,4 гола в среднем за игру, а пропускали 2 мяча.

Причина 2. Швеция никогда не обыгрывала Украину в официальных матчах

В общем команды встречались 5 раз, но лишь дважды эти матчи носили официальный характер. И оба раза это была финальная стадия Евро.

В 2012 году в дебютной игре на домашнем чемпионате Европы мы обыграли скандинавов благодаря дублю Андрея Шевченко. А в 2021 году основное время в 1/8 финала Евро закончилось ничьей 1:1 с голом Александра Зинченко, а в компенсированное время победу нам принес Артем Довбик.

Причина 3. Швеция потеряла не менее ценных игроков, чем Украина

Подопечные Грэма Поттера имеют не менее болезненные проблемы с составом, чем "сине-желтые". Нет основной ударной силы в нападении – самый дорогой игрок команды Александр Исак не успел восстановиться от травмы, так же не был готов приехать в расположение команды Деян Кулусевски. Да еще и полная катастрофа с голкиперами: все трое основных претендентов на место в воротах в сборную не приехали.

Причина 4. Украина обычно удачно играет первые матчи плей-офф

Не считая поражения Хорватии в далеком 1997 году, сборная Украины завершала первый стыковой матч с удачным или хотя бы приемлемым результатом.

С Германией в 2001 году и греками в 2009-м мы играли вничью. А французов и шотландцев обыгрывали с преимуществом в два мяча – 2:0 и 3:1 соответственно. Еще можно вспомнить победу над бельгийцами 3:1 в стыках Лиги Наций.

К сожалению, каждый раз команда проваливала вторую игру, но у шведов не будет возможности воспользоваться ответным матчем: все решится за 90 или 120 минут.

Причина 5. Украина выше в рейтинге ФИФА

Возможно, это и не кажется важным фактором победы украинцев, но, согласно официальному рейтингу, Швеция уступает Украине аж 12 позициями: 42 место против 30-го у подопечных Реброва.

Каково мнение экспертов?

Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо считает, что у главной команды нет футболистов, которые стабильно демонстрируют хорошую игру, и это может стать причиной проблем в матче со Швецией.