Украина унизила бронзового призера Олимпиады-2024 в дебютном матче Лиги наций по волейболу

Сборная Украины по волейболу сыграла первый в истории матч Лиги наций. Соперником украинцев была мощная сборная Соединенных Штатов Америки.

Мужская сборная Украины по волейболу впервые в истории сыграла в Лиге наций. В дебютном матче подопечные Рауля Лосано разгромили бронзовых призеров Олимпиады-2024, пишет 24 Канал.

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Как сыграла Украина в дебютном матче Лиги наций

В элитный турнир "сине-желтые" попали благодаря высокой позиции в мировом рейтинге по итогам сезона 2024 года. Перед поединком украинцы сыграли товарищеские матчи, в которых одержали две победы над Польшей и Болгарией, уступив лишь Германии.

В отчетном поединке тренерский штаб американцев выставил резервный состав. Этим на все сто воспользовались "сине-желтые".

В первом сете украинцы лидировали почти все время, одержав победу – 25:22. Во второй партии украинцы снова владели инициативой, наращивая преимущество до концовки – 25:20.

В третьей партии бронзовые призеры ОИ-2024 попытались перехватить инициативу. Однако подопечные Рауля Лосано переломили ход игры и поставили точку в матче – 25:23.

Украина – США 3:0 (25:22, 25:20, 25:23)

Лучшим игроком поединка стал Василий Тупчий, который набрал 16 очков.

Благодаря победе в первом туре Украина разделяет первое-второе место в турнирной таблице с Японией. В следующем поединке наши волейболисты сыграют против Кубы. Поединок состоится в пятницу, 13 июня. Игра начнется в 23:30 по киевскому времени.