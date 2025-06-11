Чоловіча збірна України з волейболу вперше в історії зіграла у Лізі націй. У дебютному матчі підопічні Рауля Лосано розгромили бронзових призерів Олімпіади-2024, пише 24 Канал.

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Як зіграла Україна в дебютному матчі Ліги націй

До елітного турніру "синьо-жовті" потрапили завдяки високій позиції у світовому рейтингу за підсумками сезону 2024 року. Перед поєдинком українці зіграли товариські матчі, в яких здобули дві перемоги над Польщею та Болгарією, поступившись лише Німеччині.

У звітному поєдинку тренерський штаб американців виставив резервний склад. Цим на всі сто скористалися "синьо-жовті".

У першому сеті українці лідирували майже весь час, здобувши перемогу – 25:22. У другій партії українці знову володіли ініціативою, нарощуючи перевагу до кінцівки – 25:20.

У третій партії бронзові призери ОІ-2024 спробували перехопити ініціативу. Однак підопічні Рауля Лосано переломили хід гри та поставили крапку в матчі – 25:23.

Україна – США 3:0 (25:22, 25:20, 25:23)

Найкращим гравцем поєдинку став Василь Тупчій, який набрав 16 очок.

Завдяки перемозі в першому турі України поділяє перше-друге місце у турнірній таблиці з Японією. У наступному поєдинку наші волейболісти зіграють проти Куби. Поєдинок відбудеться в п'ятницю, 13 червня. Гра розпочнеться о 23:30 за київським часом.