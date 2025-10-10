Молодежная сборная Украины провела второй матч отбора на Евро-2027 (U-21). Соперником команды Унаи Мельгосы была неуступчивая Венгрия.

Номинально домашний матчи с Венгрией сборная Украины провела в словенском городе Мурска Собота на стадионе "Фазанерия". Перед поединком "сине-желтые" лидировали в квинтете Н отбора на Евро-2027, пишет 24 Канал.

Читайте также Исландия – Украина: онлайн-трансляция матча отбора на ЧМ-2026

Как завершился матч Украина – Венгрия?

Подопечные Унаи Мельгосы первыми открыли счет в матче. Голом на 8-й минуте отметился Артем Степанов. Форвард Нюрнберга воспользовался пасом партнера по команде и переиграл голкипера.

Венгры отыгрались в конце первого тайма. Туболи использовал одиннадцатиметровый, назначенный арбитром на 37-й минуте.

В середине второго тайма футболисты сборной Венгрии вышли вперед. Молнар воспользовался ошибками защитников и легко пробил мимо Домчака.

Украинцы не стушевались и продолжали искать пути к воротам соперника. На 76-й минуте Маткевич, вышедший на замену, сравнял счет.

Но на этом перестрелка не завершилась. За 10 минут до завершения матча Феньо во второй раз вывел венгров вперед, но уже через шесть минут Крупский шедевральным ударом установил окончательный счет.

В итоге матч завершился вничью – 3:3.

Украина U-21 – Венгрия U-21 3:3

Голы: Степанов, 8, Маткевич, 76, Крупский, 86 – Туболи, 37, Молнар, 60, Феньо, 80

Видеообзор матча Украина – Венгрия

Каково турнирное положение сборной Украины?