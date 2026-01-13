Полученные олимпийские лицензии не привязаны к именам тех, кто их завоевал. Поэтому окончательный состав команды объявят позже, пишет 24 Канал со ссылкой на Суспильне Спорт.

В какой дисциплине Украина будет иметь рекордное представительство?

Речь идет о фристайле, который является одной из разновидностей лыжной акробатики. Именно в этом виде на предыдущих Олимпийских играх выступал Александр Абраменко. В Пхенчхане в 2018 году он стал олимпийским чемпионом, а в 2022 в Пекине получил серебро – и это были единственные наши медали на обоих соревнованиях, напоминает сайт Олимпиады.

Теперь Александр выступает уже в роли тренера, и ему удалось подготовить очень сильное поколение. Украинские фристайлисты получили аж 8 лицензий в Милан и Кортину.

Кто из украинцев завоевал право участия на Олимпиаде?

Среди мужчин нужное место в рейтинге по итогам двух сезонов Кубка мира и мирового первенства заняли Дмитрий Котовский, Максим Кузнецов, Александр Окипнюк и Ян Гаврюк.

В женской команде отбор успешно преодолели Ангелина Брыкина, Диана Яблонская, Оксана Яцюк и Нелли Попович.

Но неименные лицензии означают, что именно этим спортсменам поездка в Италию не гарантирована. Окончательный состав сформируют тренеры сборной Украины до 26 января.

Когда смотреть украинцев во фристайле на Олимпиаде?

Кроме индивидуальных соревнований, наши ребята также впервые выступят в смешанном командном турнире. Расписание выглядит так:

17.02: квалификация, женщины

17.02: квалификация, мужчины

18.02: финалы, женщины

19.02: финалы, мужчины

21.02: финалы, смешанные команды