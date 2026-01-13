Такого еще не было: Украина установила рекорд в олимпийском виде
- Украина будет иметь рекордное представительство из 8 спортсменов во фристайле на зимних Олимпийских играх в Италии.
- Окончательный состав команды будет объявлен до 26 января, а соревнования состоятся с 17 по 21 февраля.
Украина будет иметь самое большое в своей истории представительство на Зимних играх в спорте, который единственный приносил нам медали на предыдущих двух Олимпиадах. В Италии на старт выйдут сразу 8 наших соотечественников.
Полученные олимпийские лицензии не привязаны к именам тех, кто их завоевал. Поэтому окончательный состав команды объявят позже, пишет 24 Канал со ссылкой на Суспильне Спорт.
В какой дисциплине Украина будет иметь рекордное представительство?
Речь идет о фристайле, который является одной из разновидностей лыжной акробатики. Именно в этом виде на предыдущих Олимпийских играх выступал Александр Абраменко. В Пхенчхане в 2018 году он стал олимпийским чемпионом, а в 2022 в Пекине получил серебро – и это были единственные наши медали на обоих соревнованиях, напоминает сайт Олимпиады.
Теперь Александр выступает уже в роли тренера, и ему удалось подготовить очень сильное поколение. Украинские фристайлисты получили аж 8 лицензий в Милан и Кортину.
Кто из украинцев завоевал право участия на Олимпиаде?
Среди мужчин нужное место в рейтинге по итогам двух сезонов Кубка мира и мирового первенства заняли Дмитрий Котовский, Максим Кузнецов, Александр Окипнюк и Ян Гаврюк.
В женской команде отбор успешно преодолели Ангелина Брыкина, Диана Яблонская, Оксана Яцюк и Нелли Попович.
Но неименные лицензии означают, что именно этим спортсменам поездка в Италию не гарантирована. Окончательный состав сформируют тренеры сборной Украины до 26 января.
Когда смотреть украинцев во фристайле на Олимпиаде?
Кроме индивидуальных соревнований, наши ребята также впервые выступят в смешанном командном турнире. Расписание выглядит так:
17.02: квалификация, женщины
17.02: квалификация, мужчины
18.02: финалы, женщины
19.02: финалы, мужчины
21.02: финалы, смешанные команды