Новую страницу в историю нашего спорта вписали Марина Гладун и Татьяна Лазаренко. Украинки впервые в истории Украины стали чемпионками Европы по пляжному волейболу.

В воскресенье, 3 августа, в немецком Дюссельдорфе состоялся финал чемпионата Европы-2025 по пляжному пляжному волейболу среди женщин. В решающем матче украинский дуэт в составе Марины Гладун и Татьяны Лазаренко противостоял представительницам Франции – Клеменс Виейра и Алин Шамеро, пишет 24 Канал.

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Как завершился финал ЧЕ-2025 Украина – Франция?

До сих пор наивысшим достижением украинок на уровне чемпионата Европы была стадия 1/8 финала. Поэтому в Дюссельдорфе украинки имели шансы завоевать историческое "золото".

Начало финала было за соперницами украинок, которые завершили сет со счетом 23:21 в свою пользу. Такое развитие событий не смутило наших девушек, которые сотворили настоящее чудо и вырвали победу.

После второго сета (21:18) украинки сравняли счет во встрече. А в решающей партии одержали сенсационную победу – 16:14.

Клеменс Виера/Алин Шамеро (Франция) – Марина Гладун/Татьяна Лазаренко (Украина) 1:2 (23:21, 18:21, 14:16)

Видеообзор матча Франция – Украина

Впервые в истории отечественного пляжного волейбола украинки стали чемпионками Европы. До этого наивысшим достижением "сине-желтых" пляжников была "бронза" Сергея Попова и Эдуарда Резника добытая на Евро-2023.