Шокирующий антирекорд сезона: Украина занимает последнее место среди всех ассоциаций УЕФА

Украинские клубы провалили старт нового сезона еврокубков. После восьми матчей представители УПЛ так и не одержали ни одной победы, поэтому Украина оказалась на последнем месте среди всех ассоциаций УЕФА.

Старт еврокубковой кампании 2026/2027 складывается для украинского футбола крайне неудачно. По итогам первых матчей квалификации представители Украины демонстрируют один из худших результатов среди всех стран, уже начавших выступления в турнирах УЕФА, пишет телеграм-канал "Бомбардир".

Украина без побед после восьми матчей

После восьми сыгранных матчей украинские клубы до сих пор не одержали ни одной победы. В их активе пять ничьих и три поражения, что стало худшим показателем среди всех ассоциаций УЕФА, которые уже стартовали в новом евросезоне.

Украина делит последнее место только с Черногорией. Впрочем, если черногорские клубы проиграли все десять своих матчей, то украинские команды хотя бы пять раз сыграли вничью. Несмотря на это, обе ассоциации остаются единственными, чьи представители до сих пор не испытали вкуса победы.

Наибольшие потери Украина понесла уже на старте отбора. Полесье и ЛНЗ завершили борьбу в еврокубках, не сумев пройти своих соперников.

Вся надежда на Шахтер и Динамо

После ранних вылетов Полесья и ЛНЗ в еврокубках остались лишь два украинских клуба. Шахтер гарантированно сыграет в основном раунде Лиги чемпионов, жеребьевка которого состоится позже.

В свою очередь, Динамо после неудачного выступления в Лиге Европы продолжит сезон в квалификации Лиги конференций. Именно киевляне теперь имеют шанс не только выйти в основной этап турнира, но и наконец принести Украине первую победу в евросезоне.

В третьем квалификационном раунде Лиги конференций динамовцы сыграют с азербайджанским Карабахом. Матчи состоятся 6 и 13 августа.