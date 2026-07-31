Старт єврокубкової кампанії 2026/2027 складається для українського футболу вкрай невдало. Після перших матчів кваліфікації представники України демонструють один із найгірших результатів серед усіх країн, що вже розпочали виступи в турнірах УЄФА, пише телеграм-канал Бомбардир.

Україна без перемог після восьми матчів

Після восьми зіграних поєдинків українські клуби досі не здобули жодної перемоги. У їхньому активі п'ять нічиїх та три поразки, що стало найгіршим показником серед усіх асоціацій УЄФА, які вже стартували в новому євросезоні.

Україна ділить останню сходинку лише з Чорногорією. Втім, якщо чорногорські клуби програли всі десять своїх матчів, то українські команди хоча б п'ять разів зіграли внічию. Попри це, обидві асоціації залишаються єдиними, чиї представники досі не відчули смаку перемоги.

Найбільших втрат Україна вже зазнала на старті відбору. Полісся та ЛНЗ завершили боротьбу в єврокубках, не зумівши пройти своїх суперників.

Уся надія на Шахтар і Динамо

Після ранніх вильотів Полісся та ЛНЗ у єврокубках залишилися лише два українські клуби. Шахтар гарантовано зіграє в основному раунді Ліги чемпіонів, жеребкування якого відбудеться згодом.

Натомість Динамо після невдалого виступу в Лізі Європи продовжить сезон у кваліфікації Ліги конференцій. Саме кияни тепер мають шанс не лише вийти до основного етапу турніру, а й нарешті принести Україні першу перемогу в євросезоні.

У третьому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій динамівці зіграють з азербайджанським Карабахом. Матчі відбудуться 6 та 13 серпня.