Несмотря на отсутствие украинских клубов в основном этапе Лиги чемпионов наши игроки все же сыграют на этой стадии. Вашему вниманию – перечень из шести наших легионеров в турнире.

Уже во вторник, 16 сентября, в Лиге чемпионов стартует основной этап сезона 2025-2026. Соревнования во второй раз пройдет в новом формате, когда 36 команд не будут разбиты на группы, сообщает 24 Канал.

Читайте также Не Реал и не Барселона: появился прогноз, кто выиграет Лигу чемпионов 2025-2026

Кто сыграет в Лиге чемпионов?

К сожалению, к этапу лиги не смог дойти ни один украинский клуб. В квалификации участвовало только киевское Динамо, но команда Шовковского вылетела уже в 3-м квалификационном раунде от кипрского Пафоса.

Тем не менее, Украина все же будет представлена на основной стадии ЛЧ. 24 Канал рассказывает о наших легионеров, которые в сезоне 2025-2026 будут играть в Лиге чемпионов.

Андрей Лунин (Реал)



Лунин не может выбраться из-за спины Куртуа / фото Getty Images

Вратарь сборной Украины был звездой Лиги чемпионов сезона 2023-2024, когда сделал важный вклад в победу Реала в турнире. Впрочем тогда был травмирован Тибо Куртуа, а теперь же бельгиец без вопросов основной. Лунину же остается ждать возможной новой травмы бельгийца.

Календарь Реала в основном этапе Лиги чемпионов:

16 сентября, 19:45 . Реал – Марсель

. Реал – Марсель 30 сентября, 22:00 . Кайрат – Реал

. Кайрат – Реал 22 октября, 22:00 . Реал – Ювентус

. Реал – Ювентус 4 ноября, 22:00 . Ливерпуль – Реал

. Ливерпуль – Реал 25 ноября, 22:00 . Олимпиакос – Реал

. Олимпиакос – Реал 10 декабря, 22:00 . Реал – Манчестер Сити

. Реал – Манчестер Сити 20 января, 22:00 . Реал – Монако

. Реал – Монако 28 января, 22:00. Бенфика – Реал

Илья Забарный (ПСЖ)



Илья Забарный стал вторым самым дорогим украинцем в истории / фото Getty Images

Илья совершил прыжок этим летом, перейдя из Борнмута к действующему победителю Лиги чемпионов. 63 миллиона евро получили "вишни" за украинца. Есть все шансы видеть Забарного как можно чаще в основе, хотя конкуренция с Маркиньосом будет серьезной.

Календарь ПСЖ в основном этапе Лиги чемпионов:

17 сентября, 22:00 . ПСЖ – Аталанта

. ПСЖ – Аталанта 1 октября, 22:00 . Барселона – ПСЖ

. Барселона – ПСЖ 21 октября, 22:00 . Байер – ПСЖ

. Байер – ПСЖ 4 ноября, 22:00 . ПСЖ – Бавария

. ПСЖ – Бавария 26 ноября, 22:00 . ПСЖ – Тоттенхэм

. ПСЖ – Тоттенхэм 10 декабря, 22:00 . Атлетик – ПСЖ

. Атлетик – ПСЖ 20 января, 22:00 . Спортинг – ПСЖ

. Спортинг – ПСЖ 28 января, 22:00. ПСЖ – Ньюкасл

Анатолий Трубин (Бенфика)



Трубин зажигает в составе Бенфики / фото Getty Images

Еще один кипер нашей сборной зажигает в португальском гранде. Трубин в 2023 году смог вытеснить крепкого игрока основы Влаходимоса и с тех пор является безоговорочным игроком основы "орлов". А в этом сезоне Анатолий оформил уже 6 клиншитов в семи матчах за Бенфику!

Георгий Судаков (Бенфика)



Георгий Судаков уже успел дебютировать за Бенфику / фото Getty Images

Теперь Трубину не будет одиноко в Лиссабоне. Шахтер отдал своего лидера Судакова именно в Бенфику, с обязательной опцией выкупа. Георгий получил почетный 10-ый номер и теперь попытается реализовать себя на топ-уровне. Возможно, это будет шаг для прыжка в еще больший клуб.

Календарь Бенфики в основном этапе Лиги чемпионов:

16 сентября, 22:00 . Бенфика – Карабах

. Бенфика – Карабах 30 сентября, 22:00 . Челси – Бенфика

. Челси – Бенфика 21 октября, 22:00 . Ньюкасл – Бенфика

. Ньюкасл – Бенфика 5 ноября, 22:00 . Бенфика – Байер

. Бенфика – Байер 25 ноября, 19:45 . Аякс – Бенфика

. Аякс – Бенфика 10 декабря, 22:00 . Бенфика – Наполи

. Бенфика – Наполи 21 января, 22:00 . Ювентус – Бенфика

. Ювентус – Бенфика 28 января, 22:00. Бенфика – Реал

Роман Яремчук (Олимпиакос)



Роман Яремчук не имеет места старте Олимпиакоса / фото Getty Images

Дела Романа в Олимпиакосе пока не выглядят утешительно. Прошлый сезон форвард провел в статусе запасного игрока, а старт текущей кампании вообще пропустил из-за травмы. На счастье, Олимпиакос на правах чемпиона Греции квалифицировался напрямую в ЛЧ, но увидим ли мы там Яремчука – загадка.

Календарь Олимпиакоса в основном этапе Лиги чемпионов:

17 сентября, 19:45 . Олимпиакос – Пафос

. Олимпиакос – Пафос 1 октября, 22:00 . Арсенал – Олимпиакос

. Арсенал – Олимпиакос 21 октября, 19:45 . Барселона – Олимпиакос

. Барселона – Олимпиакос 4 ноября, 22:00 . Олимпиакос – ПСВ

. Олимпиакос – ПСВ 26 ноября, 22:00 . Олимпиакос – Реал

. Олимпиакос – Реал 9 декабря, 17:30 . Кайрат – Олимпиакос

. Кайрат – Олимпиакос 20 января, 22:00 . Олимпиакос – Байер

. Олимпиакос – Байер 28 января, 22:00. Аякс – Олимпиакос

Алексей Кащук (Карабах)



Алексей Кащук пытается реанимировать карьеру в Азербайджане / фото Getty Images

А вот Карабах – настоящее открытие этой квалификации ЛЧ. Азербайджанцы прошли аж трех оппонентов на своем пути и не пустили в основной этап мощный Ференцварош. Что же касается Кащука, то он не является основным в Карабахе, однако один гол в этой Лиге чемпионов уже забил.

Календарь Карабаха в основном этапе Лиги чемпионов: