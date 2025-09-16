Кто из украинских игроков сыграет в Лиге чемпионов 2025-2026: весь список и календарь матчей
Несмотря на отсутствие украинских клубов в основном этапе Лиги чемпионов наши игроки все же сыграют на этой стадии. Вашему вниманию – перечень из шести наших легионеров в турнире.
Уже во вторник, 16 сентября, в Лиге чемпионов стартует основной этап сезона 2025-2026. Соревнования во второй раз пройдет в новом формате, когда 36 команд не будут разбиты на группы, сообщает 24 Канал.
Кто сыграет в Лиге чемпионов?
К сожалению, к этапу лиги не смог дойти ни один украинский клуб. В квалификации участвовало только киевское Динамо, но команда Шовковского вылетела уже в 3-м квалификационном раунде от кипрского Пафоса.
Тем не менее, Украина все же будет представлена на основной стадии ЛЧ. 24 Канал рассказывает о наших легионеров, которые в сезоне 2025-2026 будут играть в Лиге чемпионов.
Андрей Лунин (Реал)
Лунин не может выбраться из-за спины Куртуа / фото Getty Images
Вратарь сборной Украины был звездой Лиги чемпионов сезона 2023-2024, когда сделал важный вклад в победу Реала в турнире. Впрочем тогда был травмирован Тибо Куртуа, а теперь же бельгиец без вопросов основной. Лунину же остается ждать возможной новой травмы бельгийца.
Календарь Реала в основном этапе Лиги чемпионов:
- 16 сентября, 19:45. Реал – Марсель
- 30 сентября, 22:00. Кайрат – Реал
- 22 октября, 22:00. Реал – Ювентус
- 4 ноября, 22:00. Ливерпуль – Реал
- 25 ноября, 22:00. Олимпиакос – Реал
- 10 декабря, 22:00. Реал – Манчестер Сити
- 20 января, 22:00. Реал – Монако
- 28 января, 22:00. Бенфика – Реал
Илья Забарный (ПСЖ)
Илья Забарный стал вторым самым дорогим украинцем в истории / фото Getty Images
Илья совершил прыжок этим летом, перейдя из Борнмута к действующему победителю Лиги чемпионов. 63 миллиона евро получили "вишни" за украинца. Есть все шансы видеть Забарного как можно чаще в основе, хотя конкуренция с Маркиньосом будет серьезной.
Календарь ПСЖ в основном этапе Лиги чемпионов:
- 17 сентября, 22:00. ПСЖ – Аталанта
- 1 октября, 22:00. Барселона – ПСЖ
- 21 октября, 22:00. Байер – ПСЖ
- 4 ноября, 22:00. ПСЖ – Бавария
- 26 ноября, 22:00. ПСЖ – Тоттенхэм
- 10 декабря, 22:00. Атлетик – ПСЖ
- 20 января, 22:00. Спортинг – ПСЖ
- 28 января, 22:00. ПСЖ – Ньюкасл
Анатолий Трубин (Бенфика)
Трубин зажигает в составе Бенфики / фото Getty Images
Еще один кипер нашей сборной зажигает в португальском гранде. Трубин в 2023 году смог вытеснить крепкого игрока основы Влаходимоса и с тех пор является безоговорочным игроком основы "орлов". А в этом сезоне Анатолий оформил уже 6 клиншитов в семи матчах за Бенфику!
Георгий Судаков (Бенфика)
Георгий Судаков уже успел дебютировать за Бенфику / фото Getty Images
Теперь Трубину не будет одиноко в Лиссабоне. Шахтер отдал своего лидера Судакова именно в Бенфику, с обязательной опцией выкупа. Георгий получил почетный 10-ый номер и теперь попытается реализовать себя на топ-уровне. Возможно, это будет шаг для прыжка в еще больший клуб.
Календарь Бенфики в основном этапе Лиги чемпионов:
- 16 сентября, 22:00. Бенфика – Карабах
- 30 сентября, 22:00. Челси – Бенфика
- 21 октября, 22:00. Ньюкасл – Бенфика
- 5 ноября, 22:00. Бенфика – Байер
- 25 ноября, 19:45. Аякс – Бенфика
- 10 декабря, 22:00. Бенфика – Наполи
- 21 января, 22:00. Ювентус – Бенфика
- 28 января, 22:00. Бенфика – Реал
Роман Яремчук (Олимпиакос)
Роман Яремчук не имеет места старте Олимпиакоса / фото Getty Images
Дела Романа в Олимпиакосе пока не выглядят утешительно. Прошлый сезон форвард провел в статусе запасного игрока, а старт текущей кампании вообще пропустил из-за травмы. На счастье, Олимпиакос на правах чемпиона Греции квалифицировался напрямую в ЛЧ, но увидим ли мы там Яремчука – загадка.
Календарь Олимпиакоса в основном этапе Лиги чемпионов:
- 17 сентября, 19:45. Олимпиакос – Пафос
- 1 октября, 22:00. Арсенал – Олимпиакос
- 21 октября, 19:45. Барселона – Олимпиакос
- 4 ноября, 22:00. Олимпиакос – ПСВ
- 26 ноября, 22:00. Олимпиакос – Реал
- 9 декабря, 17:30. Кайрат – Олимпиакос
- 20 января, 22:00. Олимпиакос – Байер
- 28 января, 22:00. Аякс – Олимпиакос
Алексей Кащук (Карабах)
Алексей Кащук пытается реанимировать карьеру в Азербайджане / фото Getty Images
А вот Карабах – настоящее открытие этой квалификации ЛЧ. Азербайджанцы прошли аж трех оппонентов на своем пути и не пустили в основной этап мощный Ференцварош. Что же касается Кащука, то он не является основным в Карабахе, однако один гол в этой Лиге чемпионов уже забил.
Календарь Карабаха в основном этапе Лиги чемпионов:
- 16 сентября, 22:00. Бенфика – Карабах
- 1 октября, 19:45. Карабах – Копенгаген
- 22 октября, 19:45. Атлетик – Карабах
- 5 ноября, 19:45. Карабах – Челси
- 25 ноября, 22:00. Наполи – Карабах
- 10 декабря, 19:45. Карабах – Аякс
- 21 января, 19:45. Карабах – Айнтрахт
- 28 января, 22:00. Ливерпуль – Карабах