Попри відсутність українських клубів у основному етапі Ліги чемпіонів наші гравці все ж зіграють на цій стадії. Вашій увазі – перелік з шістьох наших легіонерів у турнірі.

Вже у вівторок, 16 вересня, в Лізі чемпіонів стартує основний етап сезону 2025-2026. Змагання вдруге пройде у новому форматі, коли 36 команд не будуть розбиті на групи, повідомляє 24 Канал.

Хто зіграє в Лізі чемпіонів?

На жаль, до етапу ліги не зміг потрапити жоден український клуб. У кваліфікації брало участь лише київське Динамо, але команда Шовковського вилетіла вже у 3-му кваліфікаційному раунді від кіпрського Пафоса.

Тим не менш, Україна все ж буде представлена на основній стадії ЛЧ. 24 Канал розповідає про наших легіонерів, які у сезоні 2025-2026 гратимуть в Лізі чемпіонів.

Андрій Лунін (Реал)



Лунін не може вибратися з-за спини Куртуа / фото Getty Images

Воротар збірної України був зіркою Ліги чемпіонів сезону 2023-2024, коли зробив важливий внесок у перемогу Реала в турнірі. Втім тоді був травмований Тібо Куртуа, а тепер же бельгієць без питань основний. Луніну ж залишається чекати на можливу нову травму бельгійця.

Календар Реала в основному етапі Ліги чемпіонів:

16 вересня, 19:45 . Реал – Марсель

. Реал – Марсель 30 вересня, 22:00 . Кайрат – Реал

. Кайрат – Реал 22 жовтня, 22:00 . Реал – Ювентус

. Реал – Ювентус 4 листопада, 22:00 . Ліверпуль – Реал

. Ліверпуль – Реал 25 листопада, 22:00 . Олімпіакос – Реал

. Олімпіакос – Реал 10 грудня, 22:00 . Реал – Манчестер Сіті

. Реал – Манчестер Сіті 20 січня, 22:00 . Реал – Монако

. Реал – Монако 28 січня, 22:00. Бенфіка – Реал

Ілля Забарний (ПСЖ)



Ілля Забарний став другим найдорожчим українцем в історії / фото Getty Images

Ілля здійснив стрибок цього літа, перейшовши із Борнмута до чинного переможця Ліги чемпіонів. 63 мільйони євро отримали "вишні" за українця. Є всі шанси бачити Забарного якомога частіше в основі, хоча конкуренція із Маркіньосом буде серйозною.

Календар ПСЖ в основному етапі Ліги чемпіонів:

17 вересня, 22:00 . ПСЖ – Аталанта

. ПСЖ – Аталанта 1 жовтня, 22:00 . Барселона – ПСЖ

. Барселона – ПСЖ 21 жовтня, 22:00 . Баєр – ПСЖ

. Баєр – ПСЖ 4 листопада, 22:00 . ПСЖ – Баварія

. ПСЖ – Баварія 26 листопада, 22:00 . ПСЖ – Тоттенхем

. ПСЖ – Тоттенхем 10 грудня, 22:00 . Атлетік – ПСЖ

. Атлетік – ПСЖ 20 січня, 22:00 . Спортинг – ПСЖ

. Спортинг – ПСЖ 28 січня, 22:00. ПСЖ – Ньюкасл

Анатолій Трубін (Бенфіка)



Трубін запалює у складі Бенфіки / фото Getty Images

Ще один кіпер нашої збірної запалює у португальському гранді. Трубін у 2023 році зміг витіснити міцного гравця основи Влаходімоса і з того часу є беззаперечним гравцем основи "орлів". А цього сезону Анатолій оформив вже 6 кліншитів у семи матчах за Бенфіку!

Георгій Судаков (Бенфіка)



Георгій Судаков вже встиг дебютувати за Бенфіку / фото Getty Images

Тепер Трубіну не буде самотньо у Лісабоні. Шахтар віддав свого лідера Судакова саме у Бенфіку, з обов'язковою опцією викупу. Георгій отримав почесний 10-ий номер і тепер спробує реалізувати себе на топ-рівні. Можливо, це буде крок для стрибка у ще більший клуб.

Календар Бенфіки в основному етапі Ліги чемпіонів:

16 вересня, 22:00 . Бенфіка – Карабах

. Бенфіка – Карабах 30 вересня, 22:00 . Челсі – Бенфіка

. Челсі – Бенфіка 21 жовтня, 22:00 . Ньюкасл – Бенфіка

. Ньюкасл – Бенфіка 5 листопада, 22:00 . Бенфіка – Баєр

. Бенфіка – Баєр 25 листопада, 19:45 . Аякс – Бенфіка

. Аякс – Бенфіка 10 грудня, 22:00 . Бенфіка – Наполі

. Бенфіка – Наполі 21 січня, 22:00 . Ювентус – Бенфіка

. Ювентус – Бенфіка 28 січня, 22:00. Бенфіка – Реал

Роман Яремчук (Олімпіакос)



Роман Яремчук не має місця старті Олімпіакоса / фото Getty Images

Справи Романа у Олімпіакосі поки не виглядають втішно. Минулий сезон форвард провів у статусі запасного гравця, а старт поточної кампанії взагалі пропустив через травму. На щасті, Олімпіакос на правах чемпіона Греції кваліфікувався напряму в ЛЧ, але чи побачимо ми там Яремчука – загадка.

Календар Олімпіакоса в основному етапі Ліги чемпіонів:

17 вересня, 19:45 . Олімпіакос – Пафос

. Олімпіакос – Пафос 1 жовтня, 22:00 . Арсенал – Олімпіакос

. Арсенал – Олімпіакос 21 жовтня, 19:45 . Барселона – Олімпіакос

. Барселона – Олімпіакос 4 листопада, 22:00 . Олімпіакос – ПСВ

. Олімпіакос – ПСВ 26 листопада, 22:00 . Олімпіакос – Реал

. Олімпіакос – Реал 9 грудня, 17:30 . Кайрат – Олімпіакос

. Кайрат – Олімпіакос 20 січня, 22:00 . Олімпіакос – Баєр

. Олімпіакос – Баєр 28 січня, 22:00. Аякс – Олімпіакос

Олексій Кащук (Карабах)



Олексій Кащук намагається реанімувати кар'єру в Азербайджані / фото Getty Images

А ось Карабах – справжнє відкриття цієї кваліфікації ЛЧ. Азербайджанці пройшли аж трьох опонентів на своєму шляху та не пустили в основний етап потужний Ференцварош. Що ж стосується Кащука, то він не є основним у Карабасі, проте один гол у цій Лізі чемпіонів вже забив.

Календар Карабаха в основному етапі Ліги чемпіонів: