Хто з українських гравців гратиме у Лізі чемпіонів 2025-2026: повний список і календар матчів
- Шість українських легіонерів зіграють за закордонні клуби у Лізі чемпіонів.
- Наші футболісти будуть представлені в ПСЖ, Реалі, Бенфіці, Олімпіакосі та Карабасі.
Попри відсутність українських клубів у основному етапі Ліги чемпіонів наші гравці все ж зіграють на цій стадії. Вашій увазі – перелік з шістьох наших легіонерів у турнірі.
Вже у вівторок, 16 вересня, в Лізі чемпіонів стартує основний етап сезону 2025-2026. Змагання вдруге пройде у новому форматі, коли 36 команд не будуть розбиті на групи, повідомляє 24 Канал.
Хто зіграє в Лізі чемпіонів?
На жаль, до етапу ліги не зміг потрапити жоден український клуб. У кваліфікації брало участь лише київське Динамо, але команда Шовковського вилетіла вже у 3-му кваліфікаційному раунді від кіпрського Пафоса.
Тим не менш, Україна все ж буде представлена на основній стадії ЛЧ. 24 Канал розповідає про наших легіонерів, які у сезоні 2025-2026 гратимуть в Лізі чемпіонів.
Андрій Лунін (Реал)
Лунін не може вибратися з-за спини Куртуа / фото Getty Images
Воротар збірної України був зіркою Ліги чемпіонів сезону 2023-2024, коли зробив важливий внесок у перемогу Реала в турнірі. Втім тоді був травмований Тібо Куртуа, а тепер же бельгієць без питань основний. Луніну ж залишається чекати на можливу нову травму бельгійця.
Календар Реала в основному етапі Ліги чемпіонів:
- 16 вересня, 19:45. Реал – Марсель
- 30 вересня, 22:00. Кайрат – Реал
- 22 жовтня, 22:00. Реал – Ювентус
- 4 листопада, 22:00. Ліверпуль – Реал
- 25 листопада, 22:00. Олімпіакос – Реал
- 10 грудня, 22:00. Реал – Манчестер Сіті
- 20 січня, 22:00. Реал – Монако
- 28 січня, 22:00. Бенфіка – Реал
Ілля Забарний (ПСЖ)
Ілля Забарний став другим найдорожчим українцем в історії / фото Getty Images
Ілля здійснив стрибок цього літа, перейшовши із Борнмута до чинного переможця Ліги чемпіонів. 63 мільйони євро отримали "вишні" за українця. Є всі шанси бачити Забарного якомога частіше в основі, хоча конкуренція із Маркіньосом буде серйозною.
Календар ПСЖ в основному етапі Ліги чемпіонів:
- 17 вересня, 22:00. ПСЖ – Аталанта
- 1 жовтня, 22:00. Барселона – ПСЖ
- 21 жовтня, 22:00. Баєр – ПСЖ
- 4 листопада, 22:00. ПСЖ – Баварія
- 26 листопада, 22:00. ПСЖ – Тоттенхем
- 10 грудня, 22:00. Атлетік – ПСЖ
- 20 січня, 22:00. Спортинг – ПСЖ
- 28 січня, 22:00. ПСЖ – Ньюкасл
Анатолій Трубін (Бенфіка)
Трубін запалює у складі Бенфіки / фото Getty Images
Ще один кіпер нашої збірної запалює у португальському гранді. Трубін у 2023 році зміг витіснити міцного гравця основи Влаходімоса і з того часу є беззаперечним гравцем основи "орлів". А цього сезону Анатолій оформив вже 6 кліншитів у семи матчах за Бенфіку!
Георгій Судаков (Бенфіка)
Георгій Судаков вже встиг дебютувати за Бенфіку / фото Getty Images
Тепер Трубіну не буде самотньо у Лісабоні. Шахтар віддав свого лідера Судакова саме у Бенфіку, з обов'язковою опцією викупу. Георгій отримав почесний 10-ий номер і тепер спробує реалізувати себе на топ-рівні. Можливо, це буде крок для стрибка у ще більший клуб.
Календар Бенфіки в основному етапі Ліги чемпіонів:
- 16 вересня, 22:00. Бенфіка – Карабах
- 30 вересня, 22:00. Челсі – Бенфіка
- 21 жовтня, 22:00. Ньюкасл – Бенфіка
- 5 листопада, 22:00. Бенфіка – Баєр
- 25 листопада, 19:45. Аякс – Бенфіка
- 10 грудня, 22:00. Бенфіка – Наполі
- 21 січня, 22:00. Ювентус – Бенфіка
- 28 січня, 22:00. Бенфіка – Реал
Роман Яремчук (Олімпіакос)
Роман Яремчук не має місця старті Олімпіакоса / фото Getty Images
Справи Романа у Олімпіакосі поки не виглядають втішно. Минулий сезон форвард провів у статусі запасного гравця, а старт поточної кампанії взагалі пропустив через травму. На щасті, Олімпіакос на правах чемпіона Греції кваліфікувався напряму в ЛЧ, але чи побачимо ми там Яремчука – загадка.
Календар Олімпіакоса в основному етапі Ліги чемпіонів:
- 17 вересня, 19:45. Олімпіакос – Пафос
- 1 жовтня, 22:00. Арсенал – Олімпіакос
- 21 жовтня, 19:45. Барселона – Олімпіакос
- 4 листопада, 22:00. Олімпіакос – ПСВ
- 26 листопада, 22:00. Олімпіакос – Реал
- 9 грудня, 17:30. Кайрат – Олімпіакос
- 20 січня, 22:00. Олімпіакос – Баєр
- 28 січня, 22:00. Аякс – Олімпіакос
Олексій Кащук (Карабах)
Олексій Кащук намагається реанімувати кар'єру в Азербайджані / фото Getty Images
А ось Карабах – справжнє відкриття цієї кваліфікації ЛЧ. Азербайджанці пройшли аж трьох опонентів на своєму шляху та не пустили в основний етап потужний Ференцварош. Що ж стосується Кащука, то він не є основним у Карабасі, проте один гол у цій Лізі чемпіонів вже забив.
Календар Карабаха в основному етапі Ліги чемпіонів:
16 вересня, 22:00. Бенфіка – Карабах
1 жовтня, 19:45. Карабах – Копенгаген
22 жовтня, 19:45. Атлетік – Карабах
5 листопада, 19:45. Карабах – Челсі
25 листопада, 22:00. Наполі – Карабах
10 грудня, 19:45. Карабах – Аякс
21 січня, 19:45. Карабах – Айнтрахт
28 січня, 22:00. Ліверпуль – Карабах