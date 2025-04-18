Украинский боксер одержал первую победу в Гран-при WBC в Эр-Рияде

В столице Саудовской Аравии стартовал новый престижный боксерский турнир – Гран-при WBC. Во второй соревновательный день на ринг вышел представитель Украины Даниил Лозан.

Боксерское шоу Гран-при WBC проходит в рамках Riyadh Season. В 1/16 финала состоялся бой между украинцем Даниилом Лозаном и узбеком Камронбеком Эшматовым, пишет 24 Канал.

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Первая победа украинца в Гран-при WBC

Боксеры встречались в рамках первого полусреднего веса. Бой продлился все шесть раундов.

По итогу поединка уверенную победу одержал представитель Украины. Судьи единогласно признали Лозана победителем боя – 58:55, 59:54, 59:54.

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Украинский боксер первого полусреднего веса сумел пробиться в следующий раунд турнира. К слову, Лозан одержал 13 победу в 13 поединках.

Напомним, что в первый соревновательный день украинские боксеры Игорь Семончук и Александр Соломенников потерпели поражения и выбыли из дальнейшей борьбы.

Отметим, что в турнире боксеры соревнуются в четырех весовых категориях: полулегком, первом полусреднем, среднем и супертяжелом весе. В каждом дивизионе выступают по 32 спортсмена.