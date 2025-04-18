Украинский боксер одержал первую победу в Гран-при WBC в Эр-Рияде
- Украинский боксер Даниил Лозан одержал победу в 1/16 финала Гран-при WBC в первом полусреднем весе, победив узбека Камронбека Эшматова.
- Лозан прошел в следующий раунд турнира, одержав 13 победу в 13 поединках, тогда как другие украинские боксеры Игорь Семончук и Александр Соломенников выбыли из турнира.
В столице Саудовской Аравии стартовал новый престижный боксерский турнир – Гран-при WBC. Во второй соревновательный день на ринг вышел представитель Украины Даниил Лозан.
Боксерское шоу Гран-при WBC проходит в рамках Riyadh Season. В 1/16 финала состоялся бой между украинцем Даниилом Лозаном и узбеком Камронбеком Эшматовым, пишет 24 Канал.
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Первая победа украинца в Гран-при WBC
Боксеры встречались в рамках первого полусреднего веса. Бой продлился все шесть раундов.
По итогу поединка уверенную победу одержал представитель Украины. Судьи единогласно признали Лозана победителем боя – 58:55, 59:54, 59:54.
Даниил Лозан победил в Эр-Рияде: смотрите видео
Украинский боксер первого полусреднего веса сумел пробиться в следующий раунд турнира. К слову, Лозан одержал 13 победу в 13 поединках.
Напомним, что в первый соревновательный день украинские боксеры Игорь Семончук и Александр Соломенников потерпели поражения и выбыли из дальнейшей борьбы.
Отметим, что в турнире боксеры соревнуются в четырех весовых категориях: полулегком, первом полусреднем, среднем и супертяжелом весе. В каждом дивизионе выступают по 32 спортсмена.