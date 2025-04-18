Боксерське шоу Гран-прі WBC проходить в рамках Riyadh Season. У 1/16 фіналу відбувся бій між українцем Данилом Лозаном та узбеком Камронбеком Ешматовим, пише 24 Канал.

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Перша перемога українця в Гран-прі WBC

Боксери зустрічалися в межах першої напівсередньої ваги. Бій тривав усі шість раундів.

За підсумком поєдинку впевнену перемогу здобув представник України. Судді одноголосно визнали Лозана переможцем бою – 58:55, 59:54, 59:54.

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Український боксер першої напівсередньої ваги зумів пробитися в наступний раунд турніру. До слова, Лозан здобув 13 перемогу у 13 поєдинках.

Нагадаємо, що у перший змагальний день українські боксери Ігор Семончук та Олександр Соломенніков зазнали поразок та вибули з подальшої боротьби.

Зазначимо, що у турнірі боксери змагаються у чотирьох вагових категоріях: напівлегкій, першій напівсередній, середній та надважкій вазі. У кожному дивізіоні виступають по 32 спортсмени.