Олександр Красюк не став підтверджувати інсайд журналу The Ring щодо проведення бою Усик – Дюбуа 12 липня на стадіоні "Вемблі". Втім, промоутер не заперечив проведення переговорів між командами, пише 24 Канал з посиланням на Sport-express.ua.

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Непереконлива відповідь Красюка про наступний бій Усика

Фахівець зауважив, що на цей час відсутня конкретна дата бою, а тому закликав почекати до офіційного оголошення.

Така інформація дійсно з’явилася. Однак ми поки нічого про бій не оголошували. І на це є свої причини. Поки я не можу ні підтвердити, ні заперечити інформацію журналістів The Ring. Я вам скажу так – ми вже давно, понад місяць, ведемо перемовини з командою Даніеля Дюбуа, але поки, станом на сьогодні, жодної конкретики,

– сказав Красюк.

На бій з Усиком претендує претендент на пояс WBO Джозеф Паркер. Тож команді українця потрібно відтермінувати обов'язковий захист або провести спочатку бій з новозеландцем.

Розумієте, є ж ще Джозеф Паркер, наприклад. От він – обов’язковий претендент на бій за пояс чемпіона світу за версією WBO. Нині є ще маса нюансів і поки ми їх не вирішимо, говорити щось конкретне про бій Усик – Дюбуа я не можу. Сам не знаю,

– зауважив промоутер Усика.

Якщо представники Усика та Дюбуа домовляться про бій, то він може відбутися у червні або липні. Втім, не виключений варіант проведення мегафайту восени.

Зазначимо, що команда Усика вже оголосила відбір спаринг-партнерів у тренувальний табір українця. Боксери за своїми габаритами повинні нагадувати "Динаміта". Підготовка у Валенсії стартує 1 травня 2025 року.