Украинская бойчиха "задушила" экс-чемпионку Bellator на турнире в США: эффектное видео
- Екатерина Шакалова одержала досрочную победу над Джулианой Веласкес в четвертьфинале турнира PFL 2025 World Tournament в Орландо.
- Шакалова использовала удушающий прием, чтобы заставить экс-чемпионку Bellator капитулировать, и вышла в полуфинал турнира.
В американском Орландо в ночь на 12 апреля состоялся турнир PFL 2025 World Tournament. В четвертьфинальном поединке Екатерина Шакалова сражалась против Джулианы Веласкес.
Украинка одержала яркую победу над бывшей чемпионкой Bellator. Бой между Шакаловой и Веласкес завершился досрочной победой Екатерины, пишет 24 канал.
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Эффектная победа Шакаловой
Екатерина Шакалова уничтожила Джулиану Веласкес в первом раунде боя. Украинка удачно перевела поединок в партер после тейк-дауна, где выполнила удушающий прием.
Экс-чемпионка Bellator не смогла ничего противопоставить Шакаловой и капитулировала. Екатерина эффектно отпраздновала победу над бразильской бойчихой, съев сладкую булку.
Шакалова заставила Веласкес капитулировать: смотрите видео
Екатерина Шакалова пробилась в следующий раунд PFL 2025 World Tournament в Орландо. В полуфинале турнира украинская бойчиха сразится против американки Джены Бишоп.