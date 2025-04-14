Украинская бойчиха "задушила" экс-чемпионку Bellator на турнире в США: эффектное видео

В американском Орландо в ночь на 12 апреля состоялся турнир PFL 2025 World Tournament. В четвертьфинальном поединке Екатерина Шакалова сражалась против Джулианы Веласкес.

Украинка одержала яркую победу над бывшей чемпионкой Bellator. Бой между Шакаловой и Веласкес завершился досрочной победой Екатерины, пишет 24 канал.

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Эффектная победа Шакаловой

Екатерина Шакалова уничтожила Джулиану Веласкес в первом раунде боя. Украинка удачно перевела поединок в партер после тейк-дауна, где выполнила удушающий прием.

Экс-чемпионка Bellator не смогла ничего противопоставить Шакаловой и капитулировала. Екатерина эффектно отпраздновала победу над бразильской бойчихой, съев сладкую булку.

Шакалова заставила Веласкес капитулировать: смотрите видео

Екатерина Шакалова пробилась в следующий раунд PFL 2025 World Tournament в Орландо. В полуфинале турнира украинская бойчиха сразится против американки Джены Бишоп.