Українка здобула яскраву перемогу над колишньою чемпіонкою Bellator. Бій між Шакаловою та Веласкес завершився достроковою перемогою Катерини, пише 24 канал.
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Ефектна перемога Шакалової
Катерина Шакалова знищила Джуліану Веласкес у першому раунді бою. Українка вдало перевела поєдинок у партер після тейк-дауну, де виконала задушливий прийом.
Ексчемпіонка Bellator не змогла нічого протиставити Шакаловій та капітулювала. Катерина ефектно відсвяткувала перемогу над бразильською бійчинею, з'ївши солодку булку.
Шакалова змусила Веласкес капітулювати: дивіться відео
Катерина Шакалова пробилась у наступний раунд PFL 2025 World Tournament в Орландо. У півфіналі турніру українська бійчиня битиметься проти американки Джени Бішоп.