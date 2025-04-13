Крилов напередодні бою проти Реєса оголосив про ганебне рішення. Микита заявив, що тепер представлятиме Росію на змаганнях, адже отримав паспорт ворожої країни, повідомляє 24 канал.

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Реєс знищив Крилова

Бій між Микитою Криловим і Домініком Реєсом завершився у першому раунді. Любитель росіян зазнав нищівної поразки, налетівши на прямий удар американця з лівої руки.

Крилов моментально впав на підлогу октагона. Реєс скористався цим і добив зрадника України, здобувши ефектну перемогу в очному протистоянні. Рефері зупинив бій.

Реєс добив Крилова: дивіться відео

Цікаво, що бій між Домініком Реєсом і Микитою Криловим відвідав Дональд Трамп. Американець після перемоги зробив жест у вигляді удару в гольфі, чим подякував президенту США за присутність на поєдинку.

У головному поєдинку UFC 314 Алекс Волкановський бився проти Дієга Лопеса. Австралійський боєць здолав бразильця та завоював титул чемпіона організації у напівлегкій вазі.