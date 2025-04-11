Крилов найближчим часом битиметься проти Домініка Реєса. Микита напередодні поєдинку розповів про рішення змінити паспорт, пише 24 канал із посиланням на MMA Fighting.

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Ганебний вчинок

На пресконференції перед боєм проти Домініка Реєса оголосив, що змінив українське громадянство на російське. Свій вчинок боєць пояснив тим, що тривалий час проживає у ворожій країні – у Кісловодську.

Крилов наголосив, що виступав без прапора через те, що його основним місцем проживання був Донецьк.

Я надавав перевагу виступам без прапора. А зараз я радий з гордістю представляти Росію,

– сказав Крилов.

Нагадаємо, що Микита Крилов родом з Хрустального, що на Луганщині. До 2022 року виступав під українським прапором, але після початку повномасштабної агресії Росії став "нейтральним".

Підтримував окупантів

Також Крилов висловлювався на підтримку ДНР та ЛНР та хотів отримати паспорт невизнаних республік. Наразі боєць UFC проживає у Москві.

Микита Крилов добив свій ганебний вчинок безглуздою заявою. Спортсмен вважає себе росіянином, а не українцем.

Вважав і вважаю себе росіянином, а де ти живеш – в Україні, Білорусі чи Росії – не так уже й важливо. У мене український паспорт, і мене це цілком влаштовує та не напружує. А якщо наші республіки будуть визнані, з’являться паспорти ДНР і ЛНР, то за такого розвитку подій я першим стоятиму в черзі за цим паспортом, – сказав Крилов.

Раніше Микита Крилов безглуздо підтримав росіян. Боєць UFC зробив татуювання на грудях на честь російського батальйону.