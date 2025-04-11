Крылов в ближайшее время будет драться против Доминика Рейеса. Никита накануне поединка рассказал о решении сменить паспорт, пишет 24 канал со ссылкой на MMA Fighting.

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Позорный поступок

На пресс-конференции перед боем против Доминика Рейеса объявил, что сменил украинское гражданство на российское. Свой поступок боец объяснил тем, что длительное время проживает во враждебной стране – в Кисловодске.

Крылов отметил, что выступал без флага из-за того, что его основным местом жительства был Донецк.

Я предпочитал выступать без флага. А сейчас я рад с гордостью представлять Россию,

– сказал Крылов.

Напомним, что Никита Крылов родом из Хрустального, что на Луганщине. До 2022 года выступал под украинским флагом, но после начала полномасштабной агрессии России стал "нейтральным".

Поддерживал оккупантов

Также Крылов высказывался в поддержку ДНР и ЛНР и хотел получить паспорт непризнанных республик. Сейчас боец UFC проживает в Москве.

Никита Крылов добил свой позорный поступок нелепым заявлением. Спортсмен считает себя россиянином, а не украинцем.

Считал и считаю себя россиянином, а где ты живешь – в Украине, Беларуси или России – не так уж и важно. У меня украинский паспорт, и меня это вполне устраивает и не напрягает. А если наши республики будут признаны, появятся паспорта ДНР и ЛНР, то при таком развитии событий я первым буду стоять в очереди за этим паспортом, – сказал Крылов.

Ранее Никита Крылов нелепо поддержал россиян. Боец UFC сделал татуировку на груди в честь российского батальона.