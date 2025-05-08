Украинским гимнасткам с оккупированных территорий предоставили "нейтральный" статус: реакция федерации

Международная федерация гимнастики (FIG) в конце апреля предоставила нейтральный статус 11 спортсменкам из России. В списке оказались также две украинки с оккупированных территорий.

Страна-агрессор на временно оккупированных территориях заставляет людей принимать российское гражданство. Такую процедуру оккупанты провели с украинскими гимнастками Анастасией Ивановой и Викторией Чумаковой, пишет 24 Канал со ссылкой на сайт УФГ.

Читайте также Украинка Онофрийчук выиграла пять медалей на Кубке мира по художественной гимнастике в Баку

УФГ требует отмены "нейтрального" статуса украинским гимнасткам

Сейчас спортсменки в российских турнирах представляют так называемую "ДНР". А 29 апреля FIG предоставила украинкам с оккупированных Россией территорий "нейтральный" статус. Таким образом, по факту на международных соревнованиях они будут представлять Россию.

Украинская федерация гимнастики обратилась к FIG с официальным письмом. В нем УФГ призвала расследовать и отменить предоставление Ивановой и Чумаковой нейтрального статуса.

По нашему мнению, несоблюдение критериев нейтралитета подрывает репутацию FIG и наносит глубокую моральную травму украинцам. Также мы требуем тщательного определения критериев нейтралитета в каждом конкретном случае для предотвращения подобных ситуаций в будущем,

– говорится в обращении Украинской федерации гимнастики.

В последнее время увеличились случаи, когда ведущим и перспективным украинским гимнасткам меняют гражданство. Спортивные функционеры и "спортивные представители" других стран пользуются войной Украине, которую начала Россия.

Поэтому Украинская федерация гимнастики ожидает от FIG соответствующих мер. УФГ надеется, что "война в Украине не будет использована для конкурентного преимущества или личной выгоды".