Сразу трое украинских дзюдоистов сменили спортивное гражданство. На международных соревнованиях они будут представлять Словению и Польшу.

Спортивное гражданство решили сменить Илария Цуркан вместе со своим братом Игорем, а также Алексей Болдырев. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Tribuna.

Что известно об украинских дзюдоистах, сменивших гражданство?

16-летняя Илария Цуркан в июле этого года завоевала "золото" на Европейском юношеском олимпийском фестивале – это соревнования для спортсменов в возрасте 14-18 лет из стран Европы. Сейчас дзюдоистка занимает вторую строчку мирового рейтинга среди кадетов в возрастной категории до 63 килограммов.

Илария была одной из надежд украинского дзюдо. Недавно она завоевала "серебро" кадетского чемпионата мира, выступая под флагом Словении. Отметим, что сборная Украины пропустила этот турнир.

Ее старший брат Игорь Цуркан в апреле этого года стал победителем юниорского Кубка Европы по дзюдо. 20-летний дзюдоист становился призером чемпионатов Европы среди юниоров. В мировом рейтинге он занимает четвертую строчку среди юниоров в категории до 81 килограмма. Отныне Игорь будет представлять сборную Словении.

Кроме того, сменил спортивное гражданство еще один украинский дзюдоист – Алексей Болдырев. 20-летний спортсмен будет выступать за Польшу. В мировом рейтинге в категории до 90 килограммов он занимает четвертое место.

Это большие потери для нашей сборной. Добавим, что на официальных ресурсах Федерации дзюдо Украины отсутствуют комментарии относительно смены гражданства вышеназванными спортсменами.

Кто еще из украинских спортсменов сменил гражданство