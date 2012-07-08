Зарабатывали залитые кровью деньги: какие украинские футболисты играли в России

Украинские футболисты уже не один год оставляют заметный след в российском футболе. Некоторые из этих игроков осознали, что в свое время совершили ошибку, а некоторые продолжают зарабатывать кровавые деньги во враждебной России.

Тема выступлений украинских игроков в России всегда была актуальной для обсуждений в Украине. 24 Канал составил список футболистов из Украины, которые не постеснялись в свое время поехать развивать российский футбол.

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Александр Зинченко

Одним из таких примеров является нынешняя звезда сборной Украины по футболу Александр Зинченко. Футболисту структуры донецкого Шахтера не нашлось места в первой команде "горняков". Поэтому 13 февраля 2015 года Зина променял юношескую команду Шахтера U-19 на российскую Уфу.



Александр Зинченко в Уфе / Фото Getty Images

Александр провел один матч за вторую команду Уфы и 33 поединка за главную команду российского клуба (2 гола и 4 ассиста). Интересно, что именно играя в России на украинского футболиста обратили внимание агенты из Европы. Уфа стала трамплином для Зинченко. Уже 4 июля 2016-го Александр сенсационно подписал контракт с английским Манчестер Сити. С тех пор Зина больше не играл ни в украинском, ни в российском чемпионатах.

Зинченко признавался в одном из интервью, что хотел бы стереть из памяти свой российский период. Также Александр добавил, что не общается с россиянами, с которыми ранее держал контакт. Ведь его бывшие одноклубники по Уфе не открыли рот о полномасштабной войне в Украине, которую развязала Россия.

У меня было свое окружение там. Но они стали "нулями". Больше не хочу знать ничего об этой террористической стране,

– заявлял Зинченко.

Сейчас Александр играет за лондонский Арсенал (91 поединок). Зину сватают в итальянский Милан.

Ярослав Ракицкий

Нынешний центрбек одесского Черноморца Ярослав Ракицкий вообще встречу полномасштабную войну на территории России. С 2019-го по 2023-й годы экс-футболист донецкого Шахтера играл за питерский Зенит, за который провел более сотни матчей, а точнее 108 игр (7 голов и 11 ассистов).



Ярослав Ракицкий играл за Зенит / Фото Getty Images

24 февраля 2022 года началось полномасштабное вторжение России в Украину, а уже 2 марта того же года Ракицкий разорвал контракт с российским грандом. Четыре месяца Ярослав пробыл без команды, а в конце июля подписал соглашение с турецким Адана Демирспором (9 поединков).

В начале 2023-го Ракицкий вернулся в донецкий Шахтер. В интервью официальному сайту "горняков" Ярослав откровенно рассказал о своих выступлениях в России.

Футбол – моя работа и дело всей моей жизни. И в России я делал только то, что играл в футбол. А когда началась полномасштабная война 24 февраля 2022 года, то я в тот же день решил разорвать контракт и вернуться в Украину. Этот поступок и является моим ответом. Никто не мог представить такого масштаба агрессии, что россияне тысячами будут убивать украинцев, разрушать наши города. Если бы я знал, что так будет, то никогда бы не поехал играть в Россию,

– рассказывал Ракицкий.

После пребывания в Шахтере (за все время сыграл 358 матчей) в карьере Ярослава наступила пауза. В конце марта 2025-го стал футболистом одесского Черноморца, куда приехал по приглашению экс-содноклубника Александра Кучера (9 игр).

Александр Алиев

Александр Алиев дважды ездил на заработки во вражеский чемпионат. Правда, Россия – родная страна для полузащитника, который родился в 1985 году в Хабаровске. Именно из академии Спартака в далеком 1999-м году переехал в киевское Динамо U-17. Алиев дошел до главной команды киевлян, где стал ключевым футболистом.



Александр Алиев в Локомотиве / Фото Getty Images

В сезоне-2010/2011 Алиев выступал за московский Локомотив. В Локо Александр стал настоящей звездой, а его результативные штрафные удары влюбляли в себя болельщиков. За столичный клуб провел 27 матчей, в которых наколотил 15 голов и отдал 5 ассистов.

В начале марта 2011-го вернулся в Динамо Киев. Второй вояж в Россию за большими деньгами Алиев совершил в январе 2014-го, когда стал футболистом Анжи. Однако этот период сложно сравнивать по успешности с пребыванием за Локомотив. За клуб из Махачкалы маэстро стандартов провел тоже 27 игр (4 мяча и 6 голевых передач).

Через год оказался без команды, но больше не возвращался зарабатывать кровавые деньги в Россию.

В 2021-м закончил карьеру профессионального футболиста и сейчас вместе с Милевским выступают за футбольную медийную команду из Киева "Ignis".

Отметим, что Алиев не общается с родителями, которые живут в России. Александр может только поздравить их с праздниками и все. Также бывший футболист сборной Украины находится в розыске в России, которого там подозревают в совершении публичных призывов к осуществлению террористической деятельности. Бывший футболист стал одним из экс-спортсменов, которые пополнили ряды ВСУ.

Артем Милевский

Еще одним бывшим футболистом сборной Украины, который в свое время выступал в России, является Артем Милевский. Его российский период в карьере Милевского не был таким успешным, как у его "Кента" Алиева. Экс-нападающий киевского Динамо белорусского происхождения в конце лета 2016-го переехал играть в Россию, подписав соглашение с Тосно. Милевский перешел в российский чемпионат на правах свободного агента из румынской Конкордии.



Милевский поиграл за Тосно / Фото из инстаграма российского клуба

Перед этим Милевский успешно выступал за Динамо (до 6 сентября 2013 года), которым получил 13 трофеев. В сезоне-2009/2010 Артем даже был лучшим бомбардиром УПЛ (17 голов). После чего форвард поиграл в Турции, Хорватии и Румынии.

Во вражеской стране Милевский выступал почти год – до 1 июля 2017-го. В футболке российского Тосно сыграл 18 матчей, в которых отметился лишь 3 ассистами.

После чего поиграл в Беларуси и Венгрии. 1 января 2021-го Милевский вернулся в Украину, став игроком Миная. А в сентябре того же года повесил бутсы на гвоздь.

Андрей Воронин

С 2010-го по 2013-й годы Андрей Воронин дважды ездил играть в Россию. В январе 2010-го украинский нападающий подписал соглашение с московским Динамо, покинув английский Ливерпуль (за "мерсисайдцев" сыграл 40 игр). Играл за столичный клуб в течение двух лет, пока в июне 2012-го не был арендован немецкой Фортуной. В аренде в Дюссельдорфе провел 11 матчей.



Андрей Воронин в Динамо Москва / Фото Getty Images

Однако уже в июне следующего года вернулся из аренды в Россию. С тех пор Воронин выступал за московский клуб до 1 июля 2014-го. Всего провел в футболке Динамо Москва 87 поединков (24 мяча и 20 ассистов).

Московское Динамо стало последним клубом в футбольной карьере Андрея Воронина. Правда, на этом его дорога с российским клубом не разошлась. В 2020-м украинец вернулся в Россию, где стал ассистентом главного тренера в московском Динамо.

24 февраля 2022 года расставило все точки над "і" в карьере Воронина с Россией. 1 марта 2022 года Андрей покинул тренерский мостик в московском клубе.

По информации СМИ, Воронин вместе с семьей уехал из России в Германию.

Анатолий Тимощук

Анатолий Тимощук – одно из главных имен в списке спортивных предателей Украины. Уроженец Луцка провел 144 матча за сборную Украины, в которой дорос до уровня капитанской повязки. В далеком прошлом выделялся своим патриотизмом и любовью к родной стране, где был кумиром не одного юного футболиста.

В 2007-м году Тимощук покинул Шахтер ради больших денег в Зените. В питерский клуб футболист приходил дважды. Второй раз после вояжа в мюнхенскую Баварию (с 1 июля 2009-го по 1 июля 2013-го). В составе российского клуба выиграл Лигу Европы (2007/2008), где во время празднования одел сине-желтый флаг.



Предатель Украины Анатолий Тимощук / Фото Getty Images

Однако с течением времени патриотизм Тимощука угас. В 2015-м Анатолий из Зенита (150 матчей) переехал играть в Казахстан, где Кайрат (50 игр) стал его последним клубом в профессиональной карьере. После чего весной 2017-го радостно вернулся к заработку в Россию, где стал ассистентом главного тренера в нечуждом для него Зените.

С тех пор продолжает быть на тренерском мостике российского клуба.

В ноябре прошлого года Тимощук выиграл дело в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне против Украинской ассоциации футбола. Суд отменил наложенные санкции от УАФ, в частности лишение его всех титулов и тренерской лицензии, а также исключение из официального реестра сборных.

Денис Кулаков

Бывший футболист днепровского Днепра и полтавской Ворсклы Денис Кулаков зарабатывал кровавые деньги аж с 2015-го по 2024-й годы. Даже полномасштабное вторжение никак не повлияло на экс-игрока сборной Украины. И это после проведения сотни матчей за Ворсклу. В его родном харьковском Изюме бы точно не оценили поступок земляка.



Денис Кулаков в Урале / Фото из инстаграма российского клуба

Он цинично продолжал играть в Урале, за который успел провести за 9 лет аж 265 матчей: гол и 28 ассистов (это больше всего игр за один клуб в карьере Кулакова).

1 июля 2024-го остался без клуба, а уже в начале 2025-го повесил бутсы на гвоздь. По окончанию карьеры профессионального футболиста Денис стал работать спортивным директором армянского Пюника.

Дмитрий Иванисеня

Дмитрий Иванисеня еще один из самых больших предателей Украины в спортивном мире. Бывший опорник луганской Зари не только играл и продолжает играть в России, но и получил вражеский паспорт в начале июня 2024-го. Таким трансфером Дмитрий навсегда закрыл для себя двери в сборной Украины.



Дмитрий Иванисеня – игрок Крылья Советов / Фото Getty Images

Летом 2021-го футболист покинул луганскую Зарю ради самарского Крылья Советов. Иванисеня переехал в Россию на правах свободного агента. С тех пор продолжал играть за самарский клуб. На портале Transfermarkt контракт предателя Украины с российской командой истек 30 июня 2025 года. Уже провел за Крылья Советов 59 матчей, никаких результативных действий.

Иванисеня закрыл свой аккаунт в инстаграме, где он частенько выкладывал фото из своего нынешнего клуба и отдыха за рубежом, которые оплачивал окровавленными заработанными деньгами.

К слову. Также за Крылья Советов в 2017-м играл другой украинец Артем Громов (3 игры).

Именно Громов рассказывал, почему Иванисеня продолжает выступать в России. Вроде Дмитрий не мог расторгнуть контракт с российским клубом из-за большой суммы, которую должен он оплатить в случае досрочного окончания соглашения в одностороннем порядке.

Иван Ордец

В 2019-м году Иван Ордец покинул донецкий Шахтер и уехал играть за московское Динамо. В июле 2022-го защитник решил попробовать отбелить свою репутацию, перейдя в аренду в немецкий Бохум. Иван хорошо зарекомендовал себя в аренде в Германии, поэтому 1 июля 2024-го стал полноценным футболистом Бохума.



Иван Ордец в московском Динамо / Фото Getty Images

За московское Динамо провел 67 поединков, в которых забил 5 голов.

Ровно год Иван Ордец поиграл еще за немецкий коллектив, после чего клуб попрощался с центрбеком (82 матча).

Интересно, что в сентябре 2023-го Андрей Воронин выложил совместное фото с Ордецом. Оба экс-футболисты сборной Украины сфотографировались рядом с картиной, на которой изображено синее небо, желтая рожь и подсолнухи. В комментариях Воронина осудили за такое фото с Иваном.



Воронин с Ордецом / Фото из инстаграма Андрея

В инстаграме Ордеца, который открыт, до сих пор есть старые фото в футболке московского Динамо. В то же время есть посты с упоминанием о родной Украине.

И это далеко не весь список украинских футболистов, которые играли и продолжают зарабатывать кровавые деньги в России. Кто-то из них продолжают работать во враждебной стране уже в статусе тренеров, а кто-то даже взял российское гражданство.