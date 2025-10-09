Украинские клубы часто проводят подготовку к сезону за пределами страны или выступают в еврокубках. Некоторые футболисты ненадлежащим образом пользуются правом выезда за границу.

В отечественном футболе неоднократно бывали случаи, когда игроки "исчезали" в Европе. 24 канал рассказывает об украинских футболистах, которые не вернулись со своими клубами в Украину.

Александр Роспутько

Александр Роспутько / Фото Шахтер Донецк

Александр Роспутько родился 10 июня 2004 года в Горловке, что находится в Донецкой области. Футболист является воспитанником академии донецкого Шахтера, где и продолжил свою карьеру в команде U-19.

По информации "UA-Football", Роспутько решил не возвращаться в Украину после матча Шахтера против Антверпена в Бельгии в Юношеской Лиге УЕФА. Произошло это в октябре 2023 года.

В Шахтере прокомментировали поступок Роспутько после матча в европейском турнире. В клубе заявили, что футболист внезапно не появился на борту самолета.

Подтверждаем факт невозвращения Александра Роспутько в Украину после матча с Антверпеном. Игрок получил посадочный билет, сдал чемодан и не явился на посадку в самолет,

– рассказали в Шахтере.

Впоследствии оказалось что Александр Роспутько сбежал в Россию. Отец футболиста позже рассказывал местным медиа, что его сыну будет безопаснее во враждебной стране.

Отметим, что Шахтер отреагировал на решение Роспутько. "Горняки" расторгли соглашение с футболистом в одностороннем порядке.

По данным Transfermarkt, в августе 2025 года полузащитник присоединился к тамошней Чайке. Кроме того, бывший футболист донецкого Шахтера получил российский паспорт.

Александр Роспутько также дал откровенное интервью российским СМИ. Экс-защитник Шахтера рассказал о жизни в России и как его приняли в новой команде.

"С первых дней здесь чувствую себя комфортно: меня тепло приняли, созданы все условия для развития, постепенно интегрируюсь в коллектив. Адаптация идет по плану - работаю с тренерским штабом и партнерами по команде, чтобы быстрее влиться в игровой процесс", – заявил футболист.

Игорь Омельченко

Игорь Омельченко / Фото из соцсетей футболиста

Кривбасс этим летом отправился на тренировочный сбор в Словению в рамках подготовки к сезону 2025/2026. В украинских СМИ распространилась информация о том, что голкипер криворожского клуба Игорь Омельченко не вернулся в Украину.

Позже этот инцидент подтвердили в Кривбассе, опубликовав соответствующее заявление на официальном сайте клуба.

ФК Кривбасс информирует, действительно, футболист Игорь Омельченко самовольно покинул расположение команды на сборах в Словении и не вернулся в Украину вместе с командой. Клуб связался с игроком, но он отказывается возвращаться в ФК Кривбасс,

– говорится в заявлении клуба.

В Кривбассе отметили, что Омельченко имеет год по контракту. Голкипера призвали вернуться в Украину для выполнения обязательств, предусмотренных соглашением между клубом и футболистом. Пока неизвестно, где находится вратарь.

Кто такой Омельченко? Игорь Омельченко перешел в Кривбасс летом 2022 года. В сезоне 2024/2025 голкипер в 25 матчах за команду криворожан U-19, пропустил 49 голов.

Артем Кравец

Артем Кравец / Фото Динамо Киев

Артем Кравец завершил футбольную карьеру в 2023 году – его последним клубом был турецкий Сакарьяспор. Экс-форвард Динамо до сих пор работал советником Игоря Суркиса, президента киевского клуба.

Однако недавно состоялось скандальное увольнение Кравца из Динамо, а сам Артем обвинил клуб в коррупции. Генеральный директор киевлян Дмитрий Бриф в интервью "Трибуне" назвал одну из причин увольнения экс-футболиста.

Функционер рассказал, что Артем Кравец отправился на стажировку за границу и не вернулся в Киев.

Он дал понять, что работать собирается только дистанционно. Но клуб не намерен держать человека на аутсорсе, который не выполняет поставленные задачи. Поэтому мы приняли решение завершить сотрудничество,

– рассказал Бриф.

Напомним, что Артем Кравец защищал цвета Динамо с 2006 по 2018 год, а также в сезоне 2020/2021. Вместе с "бело-синими" нападающий дважды выигрывал чемпионат Украины, а также Кубок и Суперкубок страны.

Богдан Вьюнник

Богдан Вьюнник / Фото Лехия Гданьск

Богдан Вьюнник зимой 2024 года покинул донецкий Шахтер, разорвав контракт с "горняками". Футболист не вернулся в расположение команды после отпуска в межсезонье.

Зато форвард присоединился к польской Лехии на правах свободного агента. Тогда в Шахтере выступили с официальным заявлением относительно поступка украинского футболиста, отметив, что он имеет контракт до лета 2025 года.

Клуб неоднократно предоставлял футболисту возможность вернуться в расположение команды, однако он отклонил эти предложения. В дальнейшем футболист сообщил об одностороннем расторжении своего контракта с ФК Шахтер от 22 февраля 2024 года. ФК Шахтер не согласен с расторжением контракта и будет обращаться в соответствующие компетентные инстанции с иском против футболиста и его нового клуба ФК Лехия,

– говорится в сообщении клуба.

Как сложилась карьера Вьюнника в Лехии? Богдан Вьюнник успел провести 45 матчей в составе Лехии во всех турнирах. За это время украинский форвард забил восемь голов и отдал три результативные передачи.

Игорь Касьяненко

Игорь Касьяненко / Фото Черноморец Одесса

Как сообщает Общественное Одесса, Игорь Касьяненко не вернулся в Украину после сборов в Турции. Тренер Черноморца по физической подготовке не появился в аэропорту Анталии, откуда команда должна была лететь в Кишинев – произошло это в 2024 году.

Известно, что Касьяненко имел билет на самолет, но на борту во время исправления тренера не оказалось. Руководство одесского клуба осудило действия своего работника и сообщили об инциденте в Министерство молодежи и спорта, а также инициировали процесс аннуляции тренерской лицензии специалиста.

Тот, кто обманул клуб, своего непосредственного руководителя, главного тренера команды (Касьяненко пришел в Черноморец в начале 2022 года – 24 канал) не имеет права оставаться в футболе. Те, кто взял Касьяненко на работу, должны знать о его способностях к измене,

– говорится в заявлении Черноморца.

Известно, что Касьяненко отправился вместе с семьей в Соединенные Штаты Америки. Тренер Черноморца планировал осесть в солнечном Майами.

