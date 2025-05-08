Не оценили идею Шахтера: украинские клубы отказались сократить УПЛ

Украинские клубы не поддержали идею сокращения УПЛ. Команды отказались возвращать формат предыдущих лет.

В среду, 7 мая, в столичном Доме футбола состоялась встреча руководства УАФ с представителями клубов УПЛ. Они обсуждали идею Шахтера относительно возможного сокращения команд чемпионата Украины до 12.

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В УПЛ не будет сокращения

Во время встречи генеральный секретарь Шахтера Александр Черкасов предложил идею о сокращении чемпионата Украины до 12 клубов. Было предложено сыграть полноценные два круга с последующим распределением на две шестерки и еще два дополнительных круга, пишет 24 канал со ссылкой на ТаТоТаке.

По такой формуле, команды провели бы 32 поединка в новом сезоне УПЛ, однако идею поддержал только Полесье. Остальные 14 команд высказались против.

Напомним, что такой формат был применен с 2016 по 2020 год. Впоследствии его изменили.