Окончательный состав участников турнира был определен после обновления мирового рейтинга 2 сентября. Украинцы получили возможность побороться за медали и значительные призовые на соревнованиях, которые соберут около 400 лучших легкоатлетов планеты, сообщает 24 Канал.

Украинское трио будет бороться за титул в прыжках в высоту

Наибольшее представительство Украина будет иметь в женских прыжках в высоту. Сразу три украинки выйдут в один сектор – олимпийская чемпионка Парижа-2024 Ярослава Магучих, а также Юлия Левченко и Ирина Геращенко.

Магучих гарантировала участие в престижном турнире еще раньше. Теперь к ней присоединятся две соотечественницы, которые стабильно выступают на этапах "Бриллиантовой лиги".

В мужских прыжках в высоту выступит Олег Дорощук. Украинец подходит к соревнованиям в статусе победителя чемпионата мира в помещении-2026 и одного из лучших атлетов сезона.

Еще один представитель Украины – Михаил Кохан. Он будет соревноваться в метании молота и приедет в Будапешт после завоевания бронзы на чемпионате Европы-2026. В Бирмингеме украинец показал результат 79,49 метра.

Рекордные призовые и исторический дебют

Первый World Athletics Ultimate Championship состоится 11–13 сентября 2026 года в Национальном легкоатлетическом центре Будапешта.

Организаторы подготовили для участников рекордный для легкой атлетики призовой фонд – 10 миллионов долларов. Победитель каждой индивидуальной дисциплины получит 150 тысяч долларов, серебряный призер – 75 тысяч, а бронзовый – 40 тысяч. При этом финансовое вознаграждение предусмотрено для всех участников.

Напомним, на недавнем этапе Континентального тура в Германии Ярослава Магучих заняла второе место, уступив австралийке Элеонор Паттерсон.