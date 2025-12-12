Ждут ребенка, поженились перед Олимпиадой: самые известные пары в украинском спорте
- Михаил и Марина Бех-Романчук поженились в 2018 году и ожидают ребенка.
- Юлия Левченко и Юрий Кищенко официально оформили отношения за десять дней до Олимпийских игр 2024 года, поженившись в киевском ЗАГСе.
Украинские спортсмены получают медали и устанавливают рекорды. Однако болельщиков интересует не только успехи атлетов, а также их личная жизнь.
Иногда оказывается, что их вторые половинки тоже связаны со спортом, а их тандемы привлекают большое внимание. Что известно о спортивных парах украинских атлетов – рассказывает 24 канал.
Михаил и Марина Бех-Романчуки
Пловец и легкоатлетка познакомилась в 2011 году на Юношеском олимпийском фестивале, но более тесно общаться они начали в 2016 году на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.
Их романтические отношения переросли в брак – в 2018 году они поженились. Недавно спортсменка объявила о беременности и совсем скоро у супругов появится ребенок.
Отметим, что Марина переживает сложные времена в спортивной карьере. Она получила четырехлетнюю дисквалификацию из-за положительного допинг-теста – в ее организме нашли тестостерон.
Ястремская и Аллахвердиев
Украинская теннисистка Даяна Ястремская недавно призналась, что встречается с бойцом ММА – Давидом Аллахвердиевым.
Она рассказала, что познакомилась со своим парнем еще пять лет назад, но романтические отношения начались только в прошлом году.
Его зовут Давид, он родился и вырос в Одессе, и на международном уровне представляет Украину. Хотя он немного моложе меня, внешне этого точно не скажешь,
– рассказала Ястремская.
Интересно, что ранее спортсменка встречалась с теннисистом Денисом Гевелем. Однако пара разошлась еще в 2021 году.
Левченко и Кищенко
Юлия Левченко – легкоатлетка, а Юрий Кищенко – бегун. Спортсмены познакомились ориентировочно в 2015 – 2016 годах. Длительный период времени они официально не оформляли отношения.
Спортсменка рассказывала, почему затягивает со свадьбой. Она призналась, что не очень любит заниматься организацией.
Честно говоря, сначала начался коронавирус, потом соревнования, потом сезон, потом я поехала на тренировочные сборы. Я человек который очень сильно не любит что-то организовывать. Для меня организация, тайм-менеджмент и все что с этим связано это просто катастрофа,
– рассказывала Юлия.
Однако за десять дней до Олимпийских игр 2024 года в Париже Левченко и Кищенко все же сыграли свадьбу. Пара расписалась в одном из киевских ЗАГСов в платье и кедах.