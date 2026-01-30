4 украинские звезды спорта, которые изменяли своим возлюбленным

Украинские спортсмены привлекают внимание болельщиков своими успехами. Однако фанатов также интересует личная жизнь отечественных атлетов.

В частности поклонники обращают внимание на громкие скандалы с участием спортсменов. Что известно о самых громких изменах украинских атлетов своим любимым – рассказывает 24 канал.

Александр Зубков

Украинский футболист Трабзонспор в 2019 году женился на девушке по имени Анна. А в 2021 году она родила полузащитнику дочь, которую назвали Софией.

Анна и Александр Зубковы с дочерью Софией/ Фото из соцсетей девушки

Однако в начале 2025 года после шести лет в браке Анна подала на развод со звездным футболистом. Дело в том, что в 2024 году девушка обвинила своего мужа в измене, показав в соцсетях скриншоты общения игрока с любовницей.

Также она рассказала, что Зубков пользовался услугами эскортниц. Впоследствии Александр и Анна продолжили жить вместе, а любимая футболиста, якобы простила измену, но мир длился не долго.

Зубкова показала переписку мужа с любовницей / Скриншоты из соцсетей

Анна показала поисковые запросы Зубкова / Скриншот из соцсетей

Впоследствии после того, как Анна все же подала документы на развод в 2025 году, пара снова сошлась. Недавно жена Зубкова в инстаграме ответила на вопрос от подписчика об их отношениях, отметил, что все хорошо.

Василий Вирастюк

Украинский стронгмен в 2023 году развелся со своей второй женой Инной. А уже в 2024 году в интервью блогеру Славе Демину впервые признался о том, что изменил своей любимой.

Василий Вирастюк с экс-супругой Инной / Фото из открытых источников

По словам Вирастюка, с другой девушкой спортсмен начал встречаться еще во время брака с Инной. Новый роман стронгмена начался тогда, когда его бывшая жена отправилась вместе с детьми за границу в начале полномасштабного вторжения России в Украину.

У меня новые отношения больше года. Они начались, когда жена уехала за границу и находилась там. Считаю это предательством. Как говорится, клин клином. Потому что я выезд за границу жены с детьми воспринял как измену с ее стороны, потому что она сделала по-своему. Видимо, я был виноват в том, что я ее отпустил за границу,

– делился Вирастюк.

Также он признался, что на пути их счастливой супружеской жизни стали разные взгляды на то, как правильно воспитывать детей.

На чем мы не сошлись – разные взгляды на воспитание детей. Я всегда стоял на том, что с детьми нужно общаться. Если есть конфликт, то всегда надо выслушать и узнать две стороны. Поэтому я всегда разговаривал. А моя жена без компромиссов. Ее подход – "вытащила саблюку и руби, не разбираясь,

– рассказывал стронгмен.

Отметим, что развод Вирастюка с женой оказался скандальным, ведь она хотела отомстить ему. Экс-супруга спортсмена специального затягивали суд и требовала большие средства в виде алиментов.

По последним новостям она вместе с детьми проживает в Киеве в квартире своего бывшего мужа, которую он приобрел еще в первом браке. Иногда Вирастюк пересекается с Инной, когда приезжает по работе в столицу Украины, находясь в своем доме.

Добавим, что новой девушкой Василия стала Ирина, которая моложе его на 11 лет. В 2023 году она родила ему сына Владимира – также у Вирастюка есть сыновья Адам, Олег и Александр.

Анатолий Тимощук

В 2018 году Надежда Навроцкая рассказала, что ее муж Анатолий Тимощук "спалился" на измене через социальные сети. По ее словам, она нашла фотографии любовницы футболиста с подобными украшениями, как и у нее.

Наш брак разрушили две вещи – Instagram и Tiffany. О, у нее такие серьги, как у меня. Еще и колечко такое же, как мне Толик принес. А потом я дохожу до места, где у нее такое же сердце, как у меня. Это вообще был какой-то абсурд. Нонсенс, понимаете! Он принес мне это сердечко, и оно не продается везде,

– рассказывала Навроцкая.

Анатолий Тимощук с женой Надеждой / Фото из открытых источников

Также бывшая жена Тимощука заявила, что поняла то, что экс-скаптиан Шахтера уже давно изменял ей, когда увидели фотографии дочери его любовницы.

Я понимаю, что человек ездил по всем выездным матчам. Смотрю на фотографию ее ребенка и понимаю - это копия Толика сестры. То есть, это ребенок весь в его родню. Абсолютно похожее лицо. Девочка 2007 года рождения. Она старше моих детей. Значит, она существовала уже давно, – подчеркивала Надежда.

Сам же же Тимощук отрицал факт измены. По словам Надежды, он называл ее сумасшедшей и говорил о том, что не знает этой женщины и ее дочь.

Артем Милевский

Бывший футболист Динамо ни разу не был женат, но в конце концов у звезды киевского клуба все же были отношения. В 2024 году Милевский в интервью блогеру Александру Волошину признался, что изменял своим девушкам.

Я такой человек - не получается у меня быть с одной. Я, может, конечно, не люблю человека, с которым сплю, это чисто физическая измена, чисто физические действия какие-то, но при том я ничего не чувствую к этому человеку, раз - и пошли дальше,

– делился Милевский.

Артем Милевский / Фото из соцсетей экс-футболиста

Также экс-форвард Динамо рассказывал о связях с эскортницами. По его словам, во время выступлений за "бело-синих" однажды он потратил тысячу долларов.

По последним новостям сейчас Милевский находится в отношениях с девушкой Тамиллой. Летом прошлого года их заметили на отдыхе в Буковеле, где Артем стал героем забавного видео.