Баюл, Глазков и другие: украинские спортсмены, пропавшие на пике популярности

Даже величайшим звездам не гарантировано спортивное долголетие. Некоторым из них приходится завершать карьеру из-за разных обстоятельств, когда кажется, что лучше еще впереди, а дела только пошли вверх.

В истории украинского спорта были атлеты, переживавшие яркие вспышки, после которых наступало странное затишье. 24 Канал рассказывает о тех, кто исчез из поля зрения болельщиков сразу после наибольших успехов.

Оксана Баюл

Первая олимпийская чемпионка времен Независимости завоевала золотую медаль Игр в Лиллехаммере в 1994 году, когда ей было всего 16. Казалось, впереди еще как минимум одна-две Олимпиады и много наград мировых и европейских первенств.

Но Баюл покинула спортивное художественное катание для выступлений в шоу в Соединенных Штатах. С популярностью юная девушка так и не справилась: дальше были злоупотребления алкоголем, скандалы в личной жизни и даже обвинения в пренебрежении собственной дочерью .

Максим Малышев

Игрок донецкого Шахтера считался будущим лидером полузащиты национальной сборной и одним из самых талантливых хавбеков Украины.

В середине "десятых" лет Малышев хорошо проявил себя в аренде у Зари, после чего наконец достиг уровня основания "горняков". Выиграл с ними внутренние трофеи, получил вызов в сборную и провел за нее три матча. Но именно тогда, когда должен был случиться прорыв в карьере, Максима замучила травма колена.

Восстановиться от хронических проблем он так и не смог. В 2021 году у Малышева официально завершился контракт, и в 29 лет он был вынужден завершить выступления.

2026 стал для Малышева новой вехой: 1 июля Шахтер объявил , что он станет главным тренером юношеской команды U-19.

Ирина Мерлени

Олимпийская чемпионка Афин и бронзовый призер Пекина в вольной борьбе долгое время была одной из самых медийных украинских спортсменок. Ее впечатляющие выступления на соревнованиях и интересная личная история с изменением фамилии ради участия в турнирах в Греции приковывали максимальное внимание публики.

Но так же быстро, как Мерлени снискала славу, она и исчезла из передовиц и телесюжетов. При этом Ирина пыталась удержать внимание как могла – участвовала сразу и в танцевальных, и в вокальных шоу на телевидении. Но все же было уже не вернуть.

После начала полномасштабного вторжения россиян Мерлени уехала в Швецию, где работает тренером.

Вячеслав Глазков

Украинский хевивейт имел не только братьев Кличко и Александра Усика – луганец Вячеслав Глазков тоже претендовал на чемпионские титулы и даже достался в 2016 году поединка за пояс IBF против Чарльза Мартина.

К сожалению, тот поединок завершился для боксера поражением – первым и единственным, потому что после этого из-за травмы ему пришлось повесить варежки на гвоздь. В то же время Глазков начал собственный бизнес: приобрел в Соединенных Штатах грузовой трейлер и начал работать дальнобойщиком. Сначала базировался в Майами, а затем переехал в Техас.