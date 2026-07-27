В історії українського спорту були атлети, що переживали яскраві спалахи, після яких наставало дивне затишшя. 24 Канал розповідає про тих, хто зник з поля зору вболівальників одразу після найбільших успіхів.

Оксана Баюл

Перша олімпійська чемпіонка доби Незалежності здобула золоту медаль Ігор в Ліллехаммері у 1994 році, коли їй було лише 16. Здавалося, попереду ще як мінімум одна-дві Олімпіади і багато нагород світових та європейських першостей.

Але Баюл покинула спортивне художнє катання заради виступів у шоу у Сполучених Штатах. З популярністю юна дівчина так і не впоралась: далі були зловживання алкоголем, скандали в особистому житті і навіть звинувачення у нехтуванні власною дочкою.

Максим Малишев

Гравець донецького Шахтаря вважався майбутнім лідером півзахисту національної збірної і загалом одним із найбільш талановитих хавбеків України.

У середині "десятих" років Малишев добре проявив себе в оренді у Зорі, після чого нарешті досяг рівня основи "гірників". Виграв з ними внутрішні трофеї, отримав виклик до збірної та провів за неї три матчі. Але саме тоді, коли мав статися прорив у кар'єрі, Максима замучила травма коліна.

Відновитися від хронічних проблем він так і не зміг. У 2021 році у Малишева офіційно завершився контракт, і у 29 років він був змушений завершити виступи.

2026 рік став для Малишева новою віхою: 1 липня Шахтар оголосив, що він стане головним тренером юнацької команди U-19.

Ірина Мерлені

Олімпійська чемпіонка Афін та бронзова призерка Пекіну у вільній боротьбі тривалий час буда однією з найбільш медійних українських спортсменок. Її вражаючі виступи на змаганнях та цікава особиста історія зі зміною прізвища заради участі у турнірах в Греції приковували максимальну увагу публіки.

Але так само швидко, як Мерлені здобула славу, вона й зникла з передовиць і телесюжетів. При цьому Ірина намагалася втримати увагу як могла – брала участь одразу і в танцювальних, і у вокальних шоу на телебаченні. Але все ж минулого було вже не повернути.

Після початку повномасштабного вторгенння росіян Мерлені виїхала до Швеції, де працює тренеркою.

В'ячеслав Глазков

Український хевівейт мав не лише братів Кличків і Олександра Усика – луганець В'ячеслав Глазков теж претендував на чемпіонські титули і навіть дістався у 2016 році поєдинку за пояс IBF проти Чарльза Мартіна.

На жаль, той бій завершився для боксера поразкою – першою і єдиною, бо після цього через травму йому довелося повісити рукавиці на цвях. Натомість Глазков започаткував власний бізнес: придбав у Сполучених Штатах вантажний трейлер і почав працювати далекобійником. Спершу базувався у Маямі, а згодом переїхав до Техаса.