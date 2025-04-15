Завоевывают медали для других: украинские спортсмены, которые торжествуют под чужими флагами

Переманивание атлетов и в итоге изменение спортивного гражданства является регулярной практикой конкуренции в мире спорта. К сожалению, немалое количество спортсменов, чемпионов мира, Европы и даже победителей Олимпийских игр потеряла и Украина.

С каждым годом список украинских спортсменов, которые соглашаются на смену спортивного гражданства становится все больше. Никто до конца так и не смог разобраться, в чем же скрывается причина такой негативной тенденции в украинском спорте. Кто-то обвиняет Министерство молодежи и спорта Украины, кто-то критикует непосредственно ту или иную федерацию, а кто-то банально проигрывает конкуренцию.

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24 Канал рассказывает о самых топовых украинских спортсменах, которые завоевывали, завоевывают и буду завоевывать награды под флагами других стран.

Илья Ковтун (спортивная гимнастика)

Самым свежим таким примером является серебряный олимпийский призер Парижа-2024 по спортивной гимнастике Илья Ковтун. Еще в начале декабря прошлого года впервые появилась информация о решении 21-летнего спортсмена и его тренера Ирины Горбачевой сменить спортивное гражданство. Оба могут продолжить сотрудничество уже в составе сборной Хорватии.



Илья Ковтун с тренером Ириной Горбачевой / Фото Getty Images

Наставница титулованного гимнаста подтвердила эту информацию и заверила, что все узнают об окончательном решении в конце 2024-го года. Зато Илья Ковтун держал молчание, которое прервал только 14 апреля 2025-го года. Гимнаст объяснил, что на его решение повлияла не только война в Украине.

Не только война в Украине повлияла на мое решение. Было много ситуаций, из-за которых я решил сменить гражданство. Я фактически жил у них, спал, тренировался и питался в "Соколе". Когда я выиграл олимпийскую медаль, я почувствовал, что люди здесь радовались больше, чем в Украине. У меня есть девушка из Осиека. Мне нравится Осиек, потому что я сам приехал из города подобного размера. В этом городе есть все: спортзал, все как-то под рукой,

– сказал Ковтун в интервью Glas Slavonije.

Илья добавил, что почти вся его семья живет за границей, а процесс смены спортивного гражданства уже запущен. Сейчас Ковтун параллельно будет восстанавливаться после проблем с плечом и улучшать свои упражнения для будущих выступлений, к которым может вернуться в 2026 году.

Главные достижения Ильи Ковтуна:

Завоевал свою первую олимпийскую награду в упражнении на параллельных брусьях ("серебро" Парижа-2024).

Призер чемпионата мира (Китакюсю-2021, Антверпен-2023).

Четырехкратный чемпион Европы, призер Евро.

Чемпион Европы среди юношей (6 золотых и 1 серебряная)

Мария Стадник (вольная борьба)

Одной из самых титулованных спортсменок, которая изменила украинское спортивное гражданство на другое, является четырехкратный олимпийский призер по вольной борьбе Мария Стадник. Все четыре награды Игр Мария получила под флагом Азербайджана. Начала выступать за другую страну с 2007-го года.



Мария Стадник / Фото Getty Images

Причиной смены спортивного гражданства стало то, что тренеры сборной Украины назначили первым номером в олимпийском цикле конкурентку Марии в ее весе – Ирину Мерлени. Марии даже не дали шанса войти в олимпийскую команду, поэтому борчиха приняла предложение Азербайджана.

Свою дебютную олимпийскую медаль Стадник завоевала в Пекине 2008-го года. С тех пор на еще трех подряд Олимпийских играх получала награды: "серебро" Лондона-2012, "серебро" Рио-де-Жанейро-2016 и "бронза" Токио-2020.

Интересно! Мария Стадник и Ирина Мерлени поднялись на одну ступеньку пьедестала на Играх в Пекине-2008 (вес до 48 килограммов).

Также Мария Стадник является многократной чемпионкой и призером чемпионатов мира и Европы, дважды побеждала на Европейских играх (2015, 2019).

Отметим, что Мария вместе с детьми до полномасштабной войны проживала в Украине. Стадник тренировалась в Украине, а незадолго до соревнований приезжала в Азербайджан и выступала за эту страну.

Отметим, что Олимпиада в Париже-2024 стала последней для Марии. Стадник приняла решение попрощаться с профессиональным спортом.

Глеб Бакши (бокс)

Если Ковтун и Стадник приняли решение выступать за другие страны, Мария вообще еще и жила в Украине, то боксер из Симферополя Глеб Бакши отличился тотальным предательством. После оккупации Крыма Бакши добровольно отрекся от украинского паспорта, принял российский и начал выступать под вражеским триколором.



Глеб Бакши / Фото Getty Images

До позорного решения Глеб был победителем и призером первенства Украины. В течение 2010-2014 годов выступал за различные сборные Украины по боксу.

После смены гражданства Бакши удачно выступал на внутренних и международных соревнованиях. В 2019 году стал чемпионом мира, победив соперника из Филиппин Эумира Марсиаля.

После чего экс-украинец поехал в составе вражеской сборной на Олимпиаду в Токио-2020. Там Бакши завоевал "бронзу" в весе до 75 килограммов.

Семен Новиков (греко-римская борьба)

Семен Новиков – еще одна большая потеря для украинской борьбы. До ноября 2021-го не было никаких предпосылок и слухов вокруг возможных выступлений Новикова за другую страну. Борец греко-римского стиля под сине-желтым флагом становился призером Кубка мира по борьбе, чемпионом Европы в Риме-2020 (до 87 килограммов).



Семен Новиков / Фото Getty Images

В ноябре 2021-го появились первые слухи о смене спортивного гражданства Новиковым. Вроде бы спортсмен продолжит выступать за Болгарию. Сам борец тогда уверял, что до конца еще не определился со своим будущим. Однако уже в декабре того же года в болгарских СМИ появилась информация об изменении гражданства Новикова.

Семен Новиков отбыл 1,5-летний карантин вместо 3-х лет. Ведь Международная федерация сократила карантин спортсмена.

Справка. В правилах Международной федерации борьбы (UWW) есть пункт 3-летнего карантина, если спортсмен меняет спортивное гражданство без согласия своей предыдущей федерации. Если бы украинская сторона дала "добро" на это решение Новикова, то Семену не пришлось бы отбывать карантин.

Уже в январе 2023-го Новиков стал чемпионом Болгарии. После чего завоевал бронзовые медали чемпионата мира и Европы, получив олимпийскую лицензию в Париж-2024. Французский ковер стал победным для новоиспеченного болгарина, который принес стране "золото" Олимпийских игр в весе до 87 килограммов. В финальной схватке Новиков всухую победил иранца Алиреза Мохмадипиани 7:0.

Ирина Киндзерская (Дзюдо)

В дзюдо сборная Украины тоже несколько лет назад понесла кадровую потерю. Речь идет об Ирине Киндзерской. Дзюдоистка была призером Кубка мира, чемпионата Европы и мира, Гран-при и в 2012 году была названа лучшей дзюдоисткой Украины.



Ирина Киндзерская / Фото Getty Images

В 2017-м году Киндзерская вышла замуж за азербайджанца, сменила гражданство и продолжила свои выступления уже под флагом Азербайджана. Интересно, что тренер сборной Украины Виталий Дуброва тогда рассказал, почему Ирина приняла решение отказаться от выступлений за сине-желтую команду. По его словам, у Ирины была большая конкуренция в ее весе, а в составе Азербайджана она могла легче пробиться на Олимпийские игры. Также здесь фигурировала финансовая составляющая, которая была лучшей в Азербайджане.

После смены гражданства Киндзерская стала бронзовым призером чемпионата мира-2017. В 2020 году Киндзерская завоевала "бронзу" Олимпийских игр в Токио (более 78 килограммов). Вот так Украина потеряла еще одну олимпийскую надежду.

И эти пятеро спортсменов, это далеко не предел украинских атлетов, которые в свое время решили продолжить выступления за другие страны. Все они могли бы продолжать добывать медали для родной страны, если бы в тот или иной момент не настиг фактор, который стал ключевым в изменении их спортивного гражданства.