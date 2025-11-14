Жена игрока Барселоны и не только: кто из украинок вышел замуж за известных футболистов

Футболисты часто находятся в центре внимания, но не только благодаря игре. Внимание медиа и болельщиков часто также приковано к личной жизни игроков.

Едва ли не самым интересным является то, с кем в отношениях состоят те или иные футболисты. А также интересно узнать о вторых половинках игроков. Кто из известных футболистов в браке с женами-украинками – рассказывает 24 канал.

Жюль Кунде

Кунде и Ясимова

Футболист сборной Франции и Барселоны оказался в центре внимания из-за вероятного брака с украинкой. Защитник не освещает подробности личной жизни в социальных сетях, но, возможно, он женился на модели Юлиане Ясимовой, пишет L'attaquant.

Известно, что пара познакомилась еще в 2021 году. Ясимова является международной моделью с украинскими корнями и родом из Киева.

Она участвует во многих показах высокой моды и является лицом мировых рекламных кампаний. Кроме того, модель была суперзвездой Fashion Week-2021, где возможно и познакомилась с Кунде.

Войцех Щенсный

Щенсный с женой Мариной

Голкипер Барселоны женат на украинке Марине Лученко. Она родом из Винницы, но после распада СССР вместе с семьей перебралась в Польшу.

Там девушка стала известной певицей, а впоследствии вышла замуж за Щенсного. Познакомилась пара в Лондоне в 2013 году, когда вратарь выступал за местный Арсенал.

Свадьба звездной пары состоялась в 2016 году. А уже через два года у них родился сын Лиам. В 2024 году у певицы и футболиста появился второй ребенок – дочь Ноэли.

Украинское происхождение возлюбленной повлияло и на вратаря. После матча Польши против Саудовской Аравии (2:0) на чемпионате мира-2022, завершил интервью лозунгом: "Слава Украине".

Отметим, что Щенсный и его жена Марина помогали украинским беженцам в начале российского вторжения. Они помогали с жильем и бытовыми сложностями.

Самсон Годвин

Годвин с женой Екатериной

Нигерийский футболист присоединился к Карпатам в 2002 году. И именно во Львове Годвин через несколько лет встретил свою любовь – девушку Екатерину.

А в 2010 году пара расписалась в местном дворце Потоцких, пишет Корреспондент. На церемонию футболист со своей возлюбленной приехали на белом лимузине, а встречали их родители девушки и ее друзья.

Вторая часть свадьбы состоялась в Нигерии. Там молодоженов ждали родственники полузащитника Карпат. В 2011 году у супругов родился сын, которого назвали Демьяном.

Отметим, что Самсон Годвин находится в Украине. Сейчас бывший фуболист тренирует комадну Второй лиги Львовщины под названием Мурованое-Ямполь.

Эдмар

Эдмар с женой и детьми

Бразильский футболист выступал за харьковской Металлист с 2007 по 2015 годы. И в то время он получил украинское гражданство и даже представлял национальную сборную.

В 2006 году полузащитник познакомился с Татьяной Галовской, когда защищал цвета симферопольской Таврии. А через два года пара сыграла свадьбу и взяли общую фамилию – Галовски Де Ласерда.

История знакомства футболиста с девушкой довольно интересная. Тогда Таврия просматривала парагвайского игрока и он хотел пойти с на вечеринку вместе с украинкой, взяв с собой Эдмара в роли переводчика.

Однако полузащитник согласился лишь при условии, если она приедет с подругой. И именно тогда он познакомился со своей будущей женой Татьяной.

Матеус

Матеус с женой Юлией

Матеус как и Эдмар нашел свою любовь в Украине. В 2011 году футболист перешел из португальской Браги в Днепр.

Именно тогда бразилец познакомился со своей будущей женой Юлией. В 2012 году пара сыграла свадьбу, а через некоторое время у них появилась дочь Эмили.

В конце 2015 года супруга футболиста подарила ему еще одного ребенка. У супругов родился сын Лука.