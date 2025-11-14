Дружина гравця Барселони і не тільки: хто з українок вийшов заміж за відомих футболістів

Футболісти часто перебувають у центрі уваги, але не лише завдяки грі. Увага медіа та вболівальників часто також прикута до особистого життя гравців.

Чи не найцікавішим є те, з ким у стосунках перебувають ті чи інші футболісти. А також цікаво дізнатися про других половинок граців. Хто з відомих футболістів у шлюбі з дружинами-українками – розповідає 24 канал.

Читайте також Квіткова проти Бражка і не тільки: жінки українських гравців, які популярніші за своїх коханих

Жюль Кунде

Кунде і Ясімова / Фото L'attaquant

Футболіст збірної Франції та Барселони опинився у центрі уваги через ймовірний шлюб з українкою. Захисник не висвітлює подробиці особистого життя у соціальних мережах, але, можливо, він одружився з моделлю Юліаною Ясімовою, пише L'attaquant.

Відомо, що пара познайомилася ще у 2021 році. Ясімова є міжнародною моделлю з українським корінням та родом з Києва.

Вона бере участь у багатьох показах високої моди та є обличчям світових рекламних кампанії. Окрім того, модель була суперзіркою Fashion Week-2021, де можливо й познайомилася з Кунде.

Войцех Щенсний

Щенсний з дружиною Мариною / Фото з відкритих джерел

Голкіпер Барселони одружений на українці Марині Лученко. Вона родом із Вінниці, але після розпаду СРСР разом із родиною перебралася до Польщі.

Там дівчина стала відомою співачкою, а згодом вийшла заміж за Щенсного. Познайомилася пара у Лондоні у 2013 році, коли воротар виступав за місцевий Арсенал.

Весілля зіркової пари відбулося у 2016 році. А вже через два роки у них народився син Ліам. У 2024 році у співачки та футболіста з'явилася друга дитина – донька Ноелі.

Українське походження коханої вплинуло і на воротаря. Після матчу Польщі проти Саудівської Аравії (2:0) на чемпіонаті світу-2022, завершив інтерв'ю гаслом: "Слава Україні".

Щенсний сказав "Слава Україні": дивіться відео

Відзначимо, що Щенсний та його дружина Марина допомагали українським біженцям на початку російського вторгнення. Вони допомагали з житлом та побутовими складнощами.

Самсон Годвін

Годвін з дружиною Катериною / Фото з відкритих джерел

Нігерійський футболіст приєднався до Карпат у 2002 році. І саме у Львові Годвін за декілька років зустрів своє кохання – дівчину Катерину.

А у 2010 році пара розписалася у місцевому палаці Потоцьких, пише Кореспондент. На церемонію футболіст зі своєю коханою приїхали на білому лімузині, а зустрічали їх батьки дівчини та її друзі.

Друга частина весілля відбулася у Нігерії. Там на молодят чекали родичі півзахисника Карпат. У 2011 році у подружжя народився син, якого назвали Дем'яном.

Відзначимо, що Самсон Годвін перебуває в Україні. Наразі колишній фуболіст тренує комадну Другої ліги Львівщини під назвою Муроване-Ямпіль.

Едмар

Едмар з дружиною та дітьми / Фото з соцмереж футболіста

Бразильський футболіст виступав за харківській Металіст з 2007 по 2015 роки. І у той час він отримав українське громадянство та навіть представляв національну збірну.

У 2006 році півзахисник познайомився з Тетяною Галовською, коли захищав кольори сімферопольскої Таврії. А через два роки пара зіграла весілля та взяли загальне прізвище – Галовські Де Ласерда.

Історія знаймоства футболіста з дівчиною доволі цікава. Тоді Таврія переглядала парагвайського гравця і він хотів піти з на вечірку разом з українкою, взявши з собою Едмара у ролі перекладача.

Однак півзахисник погодився лише за умови, якщо вона приїде з подругою. І саме тоді він познайомився зі своєю майбутньою дружиною Тетяною.

Матеус

Матеус з дружиною Юлією / Фото з відкритих джерел

Матеус як і Едмар знайшов своє кохання в Україні. У 2011 році футболіст перейшов з португальської Браги у Дніпро.

Саме тоді бразилець познайомився зі своєю майбутньою дружиною Юлію. У 2012 році пара зіграла весілля, а через деякий час у них з'явилася донька Емілі.

У кінці 2015 року дружина футболіста подарувала йому ще одну дитину. У подружжя народився син Лука.