Дружина гравця Барселони і не тільки: хто з українок вийшов заміж за відомих футболістів
- Жюль Кунде, футболіст збірної Франції та Барселони, ймовірно одружений з моделлю українського походження Юліаною Ясімовою.
- Войцех Щенсний одружений на українці Марині Лученко, яка є відомою співачкою, і пара допомагала українським біженцям на початку російського вторгнення.
Футболісти часто перебувають у центрі уваги, але не лише завдяки грі. Увага медіа та вболівальників часто також прикута до особистого життя гравців.
Чи не найцікавішим є те, з ким у стосунках перебувають ті чи інші футболісти. А також цікаво дізнатися про других половинок граців. Хто з відомих футболістів у шлюбі з дружинами-українками – розповідає 24 канал.
Жюль Кунде
Футболіст збірної Франції та Барселони опинився у центрі уваги через ймовірний шлюб з українкою. Захисник не висвітлює подробиці особистого життя у соціальних мережах, але, можливо, він одружився з моделлю Юліаною Ясімовою, пише L'attaquant.
Відомо, що пара познайомилася ще у 2021 році. Ясімова є міжнародною моделлю з українським корінням та родом з Києва.
Вона бере участь у багатьох показах високої моди та є обличчям світових рекламних кампанії. Окрім того, модель була суперзіркою Fashion Week-2021, де можливо й познайомилася з Кунде.
Войцех Щенсний
Голкіпер Барселони одружений на українці Марині Лученко. Вона родом із Вінниці, але після розпаду СРСР разом із родиною перебралася до Польщі.
Там дівчина стала відомою співачкою, а згодом вийшла заміж за Щенсного. Познайомилася пара у Лондоні у 2013 році, коли воротар виступав за місцевий Арсенал.
Весілля зіркової пари відбулося у 2016 році. А вже через два роки у них народився син Ліам. У 2024 році у співачки та футболіста з'явилася друга дитина – донька Ноелі.
Українське походження коханої вплинуло і на воротаря. Після матчу Польщі проти Саудівської Аравії (2:0) на чемпіонаті світу-2022, завершив інтерв'ю гаслом: "Слава Україні".
Щенсний сказав "Слава Україні": дивіться відео
Відзначимо, що Щенсний та його дружина Марина допомагали українським біженцям на початку російського вторгнення. Вони допомагали з житлом та побутовими складнощами.
Самсон Годвін
Нігерійський футболіст приєднався до Карпат у 2002 році. І саме у Львові Годвін за декілька років зустрів своє кохання – дівчину Катерину.
А у 2010 році пара розписалася у місцевому палаці Потоцьких, пише Кореспондент. На церемонію футболіст зі своєю коханою приїхали на білому лімузині, а зустрічали їх батьки дівчини та її друзі.
Друга частина весілля відбулася у Нігерії. Там на молодят чекали родичі півзахисника Карпат. У 2011 році у подружжя народився син, якого назвали Дем'яном.
Відзначимо, що Самсон Годвін перебуває в Україні. Наразі колишній фуболіст тренує комадну Другої ліги Львівщини під назвою Муроване-Ямпіль.
Едмар
Бразильський футболіст виступав за харківській Металіст з 2007 по 2015 роки. І у той час він отримав українське громадянство та навіть представляв національну збірну.
У 2006 році півзахисник познайомився з Тетяною Галовською, коли захищав кольори сімферопольскої Таврії. А через два роки пара зіграла весілля та взяли загальне прізвище – Галовські Де Ласерда.
Історія знаймоства футболіста з дівчиною доволі цікава. Тоді Таврія переглядала парагвайського гравця і він хотів піти з на вечірку разом з українкою, взявши з собою Едмара у ролі перекладача.
Однак півзахисник погодився лише за умови, якщо вона приїде з подругою. І саме тоді він познайомився зі своєю майбутньою дружиною Тетяною.
Матеус
Матеус як і Едмар знайшов своє кохання в Україні. У 2011 році футболіст перейшов з португальської Браги у Дніпро.
Саме тоді бразилець познайомився зі своєю майбутньою дружиною Юлію. У 2012 році пара зіграла весілля, а через деякий час у них з'явилася донька Емілі.
У кінці 2015 року дружина футболіста подарувала йому ще одну дитину. У подружжя народився син Лука.