Однак буває те, що жінки футболістів популярніше, ніж вони. Хто з других половинок українських гравців має більше підписників у соціальних мережах, ніж їх зірковий коханий – розповідає 24 канал.

Дар'я Савіна

Бондар і Савіна / Фото з інстаграму дівчини

Дар'я Савіна – дружина футболіста Шахтаря Валерія Бондаря та ведуча клубного телебачення "гірників". Кохана захисника популярніша за гравця донеччан в інстаграмі.

За сторінкою дівчини стежать понад 500 тисяч підписників. Тоді як у фуболіста лише 44 тисячі шанувальників. Відзначимо, що Дар'я також працює моделю та бере участь у фотосесіях різноманітних брендів.

Нагадаємо, що Савіна у юності чотири роки зустрічалася з Владсилавом Супрягою з Динамо. А через декілька місяців вона зустріла свого коханого Валерія Бондаря.

У липні 2021 року зіркова пара одружилася. Весілля відбулося у Києві.

Яна Суркіс

Біловар і Суркіс / Фото ФК Динамо

Яна Суркіс – донька президента Динамо Ігоря Суркіса та дружина футболіста київського клубу Крістіана Біловара. У дівчини в інстаграмі більше 9 тисяч фанів, а у її коханого майже 3 тисячі підписників.

Відзначимо, що вона донедавна займалася балетом, що показувала у своєму блозі. Проте згодом дівчина народила дитину та стала менше з'являтися у соціальних мережах, публікуючи не велику кількість дописів.

Пара познайомилася дуже давно у 2015 році. А у 2023 році відбулося весілля, про яке стало відомо лише через рік.

Ліза Кандиба

Волошин і Кандиба / Фото з інстаграму дівчини

Ліза Кандиба зустрічається з футболістом Динамо Назаром Волошиним. Дівчина активно веде свій блог в інстаграмі, створюючи скандальний контент.

Інфлюєнсерка популярніше за свого коханою. За її сторінкою стежать майже 17 тисяч шанувальників, а півзахисник має всього 13 тисяч вболівальників.

Ліза Третьякова

Максим і Ліза Третякови / Фото з інстаграму дівчини

Єлизавета Третькова – дружина футболіста Колоса Максима Третьякова. Вона веде свій блог з аудиторією у 190 тисяч підписників.

Окрім того, має свій ютуб-канал, який налічує 11,8 тисяч фанів. За її коханим у інстаграм стежать майже 9 тисяч вболівальників.

Анастасія Сич

Олексій та Анастасія Сич / Фото з інстаграму дівчини

Анастасія Сич – дружина захисника Карпат Олексія Сича. Кохана футболіста "левів" веде свій блог, а також заснувала власне ательеу Львові.

Інстаграм дівчини налічує понад 11 тисяч підписників. Тоді як за гравцем львівського клубу стежить трохи більше 3 тисяч фанатів.

Варто зазначити, що футболіст освідчився дівчині у 2023 році. А у 2024 році пара зіграла весілля.

Дар'я Квіткова

Бражко і Квіткова / Фото з інстаграму дівчини

Дар'я Квіткова – відома блогерка, учасниця шоу Холостяк та дружина Володимира Бражка з Динамо. Дівчина веде власний блог, а також займається стретчінгом.

За коханою футболіста київського клубу стежать 1,8 мільйона підписників. Тоді як за Бражком трохи менше, ніж 100 тисяч.

Відзначимо, що вперше Квіткову та Бражка помітили на весіллі у одноклубника футболіста Максима Дячука після чемпіонства Динамо в УПЛ. А вже через декілька місяців Володимир зіграв таємне весілля з Дар'єю.

Ірина Калитвинцева

Влад та Ірина Калитвинцеви / Фото з інстаграму дівчини

Ірина Калитвинцева – дружина Владислава Калитвинцева з Металіста 1925. Кохана футболіста харківського клубу активно займається розвитком власного блогу.

За інстаграмом дівчини стежить більше 40 тисяч фанатів. На Калитвинцева підписані всього понад 14 тисяч уболівальників.

Кохана футболіста у соціальних мережах публікує фото з подорожей, відпочинку та особистого життя. На сторінці дівчини чимало туристичного контенту.