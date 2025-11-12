Колишній воротар активно проводить час після завершення ігрової кар'єри. На днях Бойко став гостем відомого ютуб-каналу "Леви на джипі", повідомляє 24 Канал.
До теми Бойко пояснив, як під час війни виїхав за кордон на бій Усика з Дюбуа
Як дівчата підкатували до Бойка?
Денис взяв участь у шоу "ПІДКАТИ". Метою цієї гумористичної програми є розсмішити публіку та гостей оригінальними фразами, які зазвичай можуть використовуватися для знайомств.
Серед учасниць цієї програми були відомі гумористки та акторки, зокрема Анастасія Оруджова, Даша Кубік, Олександра Машлятіна, Анастасія Ткаченко, а також Даша Баєва та Влада Юрченко.
Кожна з них розсмішила Бойка оригінальними підкатами. Наприклад, Кубік пожартувала про пропуск "між ніг", а Оруджова обіграла прізвище Дениса з відомим політиком Юрієм Бойком.
Я реально хвилювався. Мабуть, простіше грати при заповненому стадіоні, там де є і дівчата, і хлопці. Але круто! Прекрасні емоції, цікаво, прикольно та смішно. Загалом – топ,
– висловився Бойко після шоу.
Як Бойко взяв участь у шоу "ПІДКАТИ": дивитися відео
Довідка. До слова, не так давно Денис вдруге розлучився. Його стосунки із відомою блогеркою Валерією тривали 13 років. Сам Бойко прокоментував розлучення із дівчиною, яка народила йому сина.
Що відомо про Дениса Бойка?
- Бойко є вихованцем київського Динамо. У столичному клубі воротар заграв не одразу, а на початку кар'єри поїздив по орендах у ЦСКА, Оболонь, Кривбас та Дніпро.
- Саме в останньому клубі Денис зміг гучно про себе заявити. З 2013 по 2016 роки воротар відіграв 102 матчі за "біло-блакитних", з них 46 – насухо згідно з Transfermarkt.
- У 2014 році він допоміг Дніпру стати віцечемпіоном України, а за рік дійшов з командою до фіналу Ліги Європи. Після цього Бойко пограв закордоном за турецький Бешикташ та іспанську Малагу.
- У 2018-му голкіпер повернувся в Динамо, де затримався на три роки. Разом із киянами Бойко виграв чемпіонство УПЛ, два Кубки та три Суперкубки України.
- Останнім клубом Дениса стало житомирське Полісся. Крім того, на рахунку кіпера 7 матчів за національну збірну України.