Колишній воротар активно проводить час після завершення ігрової кар'єри. На днях Бойко став гостем відомого ютуб-каналу "Леви на джипі", повідомляє 24 Канал.

Як дівчата підкатували до Бойка?

Денис взяв участь у шоу "ПІДКАТИ". Метою цієї гумористичної програми є розсмішити публіку та гостей оригінальними фразами, які зазвичай можуть використовуватися для знайомств.

Серед учасниць цієї програми були відомі гумористки та акторки, зокрема Анастасія Оруджова, Даша Кубік, Олександра Машлятіна, Анастасія Ткаченко, а також Даша Баєва та Влада Юрченко.

Кожна з них розсмішила Бойка оригінальними підкатами. Наприклад, Кубік пожартувала про пропуск "між ніг", а Оруджова обіграла прізвище Дениса з відомим політиком Юрієм Бойком.

Я реально хвилювався. Мабуть, простіше грати при заповненому стадіоні, там де є і дівчата, і хлопці. Але круто! Прекрасні емоції, цікаво, прикольно та смішно. Загалом – топ,

– висловився Бойко після шоу.

Як Бойко взяв участь у шоу "ПІДКАТИ": дивитися відео

Довідка. До слова, не так давно Денис вдруге розлучився. Його стосунки із відомою блогеркою Валерією тривали 13 років. Сам Бойко прокоментував розлучення із дівчиною, яка народила йому сина.

