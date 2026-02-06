Місцевий Манчестер Юнайтед зійдеться у битві із Тоттенхемом. Поєдинок стартує 7 лютого о 14:30 за київським часом, повідомляє 24 Канал.

До теми Шипами між ніг супернику: одноклубник українця відзначився мерзенним фолом в матчі АПЛ

Що коїться з Манчестер Юнайтед?

Манкуніанці останнім часом суттєво покращили свої результати. Після звільнення Рубена Аморіма на початку січня "червоних дияволів" прийняв Майкл Каррік.

Під його керівництвом МЮ здобув три перемоги поспіль. І якщо тріумф над Фулхемом не викликав здивування, то успіхи проти Манчестер Сіті та Арсеналом стали справжньою несподіванкою.

Завдяки цим успіхам Юнайтед піднявся на четверте місце, яке дає перепустку в Лігу чемпіонів. Тепер же манкуніанці спробують розвинути успіх в битві проти Тоттенхема.

Прогноз букмекера

На сайті betking опублікували коефіцієнти на матч АПЛ. Перемога Манчестер Юнайтед – 1,61, нічия – 4,75, успіх Тоттенхема – 4,75. На "тотал більше 2,5" виставлений коефіцієнт 2,16, тоді як на ТМ2,5 – 1,66. Вірогідність того, що заб'ють обидва клуби, становить 1,55.

*Коефіцієнти подані станом на 13:15 06.02.2026

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024)

В якому стані Тоттенхем?

Лондонці нині перебувають у більш кризовому стані. Прихід Томаса Франка минулого літа не додав стабільності "шпорам". Нині команда посідає аж 14 місце в турнірній таблиці АПЛ.

При цьому лондонці не виграють вже шість матчів поспіль в чемпіонаті. Відрадою для Тоттенхема стала Ліга чемпіонів, де клуб посів четерте місце на основній стадії та кваліфікувався напряму в 1/8 фіналу.

До слова, Тоттенхем останнім часом став незручним суперником для Манчестер Юнайтед. "Червоні дияволи" вже вісім матчів поспіль не можуть виграти у "шпор", а минулого року поступились лондонцям у фіналі ЛІги Європи.