В першому півфіналі протистоять один одному Атлетік та Реал Сосьєдад. А ось у другому матчі 1/2 фіналу зійдуться між собою головні претенденти на трофей, повідомляє 24 Канал.

В якому стані Барселона?

Чинний чемпіон Іспанії Барселона гратиме проти Атлетіко. Ця стадія складається з двох матчів і перший з них пройде 12 лютого в Мадриді на стадіоні "Ванда Метрополітано". Початок – о 22:00 за київським часом.

Каталонці минулого сезону стали переможцем цього турніру. Нині ж підопічні Гансі Фліка також демонструють впевнену гру, лідируючи в чемпіонаті. Правда, відрив від Реала становить лише один бал.

Крім того, в Лізі чемпіонів "блаугранас" посіли п'яте місце в основній стадії Ліги чемпіонів та напряму відібрались в 1/8 фіналу. А нещодавно Барселона ще й виграла Суперкубок країни, перемігши Реал у фіналі.

Прогноз букмекера

На сайті betking опублікували коефіцієнти на матч Кубка Іспанії. Перемога Атлетіко – 3,10, нічия – 4,00, успіх Барселони – 2,10. На "тотал більше 2,5" виставлений коефіцієнт 1,41, тоді як на ТМ2,5 – 2,70. Вірогідність того, що заб'ють обидва клуби, становить 1,40.

*Коефіцієнти подані станом на 23:35 10.02.2026

Що із Атлетіко?

Що ж стосується Атлетік, то у команди Сімеоне справи не такі позитивні. "Матрацники" вже втратили шанси на чемпіонство у Ла Лізі. Проте команда напевне залишиться у топ-четвірці та отримає путівку в Лігу чемпіонів.

Наразі мадридці йдуть третіми, маючи порівну очок із Вільярреалом. Що ж стосується головного єврокубка, то Атлетіко став 14-им в основному етапі, а в 1/16 фіналу гратиме проти Брюгге.