Загалом програма Олімпіади включає в себе 16 видів спорту. Втім для багатьох фанатів найбільш цікавими є змагання з біатлону, повідомляє 24 Канал.

Хто представлятиме Україну в індивідуальній гонці?

У неділю, 8 лютого, відбувся перший з 11-ти етапів у цьому виді спорту. Україна посіла восьме місце у змішаній естафеті, тоді як "золото" здобула Франція.

Другим же етапом стане чоловіча індивідуальна гонка. У вівторок, 10 лютого, спортсмени пробіжуть 20 кілометрів та розіграють другий комплект медалей у біатлоні.

Від України участь у цьому етапі мають взяти п'ятеро представників. Дмитро Підручний та Віталій Мандзин вже змагались у змішаній естафеті, тоді як для Богдана Борковського, Антона Дудченка та Тараса Лесюка це має бути перша гонка на Олімпіаді.

Прогноз букмекера

На сайті betking опублікували коефіцієнти на біатлон на Олімпійських ігор-2026. Шанси на перемогу Підручного в індивідуальній гонці оцінені аж у 150,00, тоді як Мандзина – у 200,00. Найнижчі коефіцієнти мають Ерік Перро з Франції (4,20), а також норвежці Стурла Лагрейд та Йоган-Олав Ботн (по 7,00).

Змішана естафета розпочнеться у вівторок, 10 лютого, о 14:30 за київським часом. Пряма трансляція змагання буде на каналі Суспільне Спорт, яки є офіціним мовнииком зимових Олімпійських ігор в Україні.

Нагадаємо, що від нашої країни на Олімпіаду поїхали 46 атлетів. Востаннє наша країна брала медалі в біатлоні у 2014 році, коли здобула золоті медалі в жіночій естафеті.