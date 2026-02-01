Інтерес українців був прикутий до цієї гри через можливу участь у матчі Єгора Ярмолюка. Хавбек став гравцем основи Брентфорда цього сезону, повідомляє 24 Канал.

До теми Легендарний гравець кидає Манчестер Юнайтед у кризі: він запалював з Реалом у Лізі чемпіонів

Як Брентфорд переміг у меншості?

На жаль, на матч проти Астон Вілли тренер лондонців Кіт Ендрюс залишив українця на заміні. Але "бджоли" змогли здивувати навіть без Ярмолюка.

Перед перервою Брентфорд підвів нападник Кевін Шаде. Німець здійснив грубий фол проти Меттью Кеша, підступно вдаривши поляка ногою між ніг.

Як Шаде врізав Кешу між ніг: дивитися відео

Суддя не залишив цей епізод без уваги та виписав гравцю Брентфорда пряму червону картку. Цікаво, що вже за кілька хвилин лондонці вийшли вперед зусиллями Уаттара.

У підсумку лондонцям вдалось втримати мінімальну перемогу на полі Астон Вілли. Ярмолюк все ж з'явився на полі на 60-й хвилині, але особливо нічим не запам'ятався.

Як українці грають в Англії?