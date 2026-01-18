Клуб-переможець Ліги чемпіонів домовився про трансфер Зінченка: де продовжить кар'єру українець

Чимало клубів цікавляться Зінченком вже цієї зими. Є ймовірність, що гравець збірної України повернеться в Нідерланди, повідомляє 24 Канал з посиланням на De Telegraaf.
Де може опинитися Зінченко?
Чутки про відхід Олександра із Ноттінгем Форест посилились після новини про бажання клубу достроково розірвати з ним угоду. "Лісники" готові відправити українця назад в Арсенал, якому і належить його контракт.
Тепер же інтерес до Зінченка проявляє амстердамський Аякс. Відомий інсайдер Фабріціо Романо повідомляє, що титулований клуб досяг угоди з Арсеналом щодо оренди Олександра.
Термін дії угоди розрахований до кінця сезону 2025 – 2026. Вже влітку Зінченко стане вільним агентом, адже його контракт з Арсеналом завершиться і лондонці не планують його продовжувати.
Як виступає Аякс?
Відзначимо, що Аякс нині переживає непрості часи. Команда вже три роки не була чемпіоном Ередівізі, а нині йде третьою в чемпіонаті. Відставання від лідера ПСВ складає аж 18 балів.
Крім того, амстердамці близькі до невиходу у плей-оф Ліги чемпіонів. За два тури до фінішу Аякс має лише три бали в активі та посідає 34 місце в турнірній таблиці ЛЧ.
Відставання від прохідної зони складає 4 очки. Нагадаємо, що Аякс є найтитулованішим клубом Нідерландів. Команда рекордні 36 разів ставала чемпіоном Нідерландів та чотири рази тріумфувала у Кубку європейських чемпіонів.
Що не так із Зінченком у Ноттінгем Форест?
- Зінченко став гравцем Форест влітку 2025 року на правах оренди з Арсеналу. При цьому "лісники" переживають нестабільність цього сезону, змінивши вже двох тренерів.
- Замість Нуну Ешпіріту Санту у вересні прийшов Ангелос Постекоглу. Австралієць довіряв Зінченку, але сам протримався в клубі лише трохи більше місяця. Йому на заміну в жовтні призначили Шона Дайча.
- Англієць вже не бачив Олександра гравцем основи. У підсумку цього сезону Зінченко відіграв лише 10 матчів за клуб.
- Нагадаємо, що наразі "лісники" йдуть 17-ими в турнірній таблиці АПЛ та посідають 11-те місце в основному раунді ЛЄ. Раніше повідомлялось, що Зінченком цікавляться три клуби з Англії, а також турецький Галатасарай.