Клуб-переможець Ліги чемпіонів домовився про трансфер Зінченка: де продовжить кар'єру українець

Чимало клубів цікавляться Зінченком вже цієї зими. Є ймовірність, що гравець збірної України повернеться в Нідерланди, повідомляє 24 Канал з посиланням на De Telegraaf.

Де може опинитися Зінченко?

Чутки про відхід Олександра із Ноттінгем Форест посилились після новини про бажання клубу достроково розірвати з ним угоду. "Лісники" готові відправити українця назад в Арсенал, якому і належить його контракт.

Тепер же інтерес до Зінченка проявляє амстердамський Аякс. Відомий інсайдер Фабріціо Романо повідомляє, що титулований клуб досяг угоди з Арсеналом щодо оренди Олександра.

Термін дії угоди розрахований до кінця сезону 2025 – 2026. Вже влітку Зінченко стане вільним агентом, адже його контракт з Арсеналом завершиться і лондонці не планують його продовжувати.

Як виступає Аякс?

Відзначимо, що Аякс нині переживає непрості часи. Команда вже три роки не була чемпіоном Ередівізі, а нині йде третьою в чемпіонаті. Відставання від лідера ПСВ складає аж 18 балів.

Крім того, амстердамці близькі до невиходу у плей-оф Ліги чемпіонів. За два тури до фінішу Аякс має лише три бали в активі та посідає 34 місце в турнірній таблиці ЛЧ.

Відставання від прохідної зони складає 4 очки. Нагадаємо, що Аякс є найтитулованішим клубом Нідерландів. Команда рекордні 36 разів ставала чемпіоном Нідерландів та чотири рази тріумфувала у Кубку європейських чемпіонів.