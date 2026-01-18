Клуб-победитель Лиги чемпионов договорился о трансфере Зинченко: где продолжит карьеру украинец

Немало клубов интересуются Зинченко уже этой зимой. Есть вероятность, что игрок сборной Украины вернется в Нидерланды, сообщает 24 Канал со ссылкой на De Telegraaf.

Где может оказаться Зинченко?

Слухи об уходе Александра из Ноттингем Форест усилились после новости о желании клуба досрочно расторгнуть с ним соглашение. "Лесники" готовы отправить украинца обратно в Арсенал, которому и принадлежит его контракт.

Теперь же интерес к Зинченко проявляет амстердамский Аякс. Известный инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что титулованный клуб достиг соглашения с Арсеналом по аренде Александра.

Срок действия соглашения рассчитан до конца сезона 2025 – 2026. Уже летом Зинченко станет свободным агентом, ведь его контракт с Арсеналом завершится и лондонцы не планируют его продлевать.

Как выступает Аякс?

Отметим, что Аякс нынче переживает непростые времена. Команда уже три года не была чемпионом Эредивизи, а нынче идет третьей в чемпионате. Отставание от лидера ПСВ составляет аж 18 баллов.

Кроме того, амстердамцы близки к невыходу в плей-офф Лиги чемпионов. За два тура до финиша Аякс имеет лишь три балла в активе и занимает 34 место в турнирной таблице ЛЧ.

Отставание от проходной зоны составляет 4 очка. Напомним, что Аякс является самым титулованным клубом Нидерландов. Команда рекордные 36 раз становилась чемпионом Нидерландов и четыре раза побеждала в Кубке европейских чемпионов.