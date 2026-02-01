Интерес украинцев был прикован к этой игре из-за возможного участия в матче Егора Ярмолюка. Хавбек стал игроком основы Брентфорда в этом сезоне, сообщает 24 Канал.

Как Брентфорд победил в меньшинстве?

К сожалению, на матч против Астон Виллы тренер лондонцев Кит Эндрюс оставил украинца на замене. Но "пчелы" смогли удивить даже без Ярмолюка.

Перед перерывом Брентфорд подвел нападающий Кевин Шаде. Немец совершил грубый фол против Мэттью Кеша, коварно ударив поляка ногой между ног.

Как Шаде врезал Кешу между ног: смотреть видео

Судья не оставил этот эпизод без внимания и выписал игроку Брентфорда прямую красную карточку. Интересно, что уже через несколько минут лондонцы вышли вперед усилиями Уаттара.

В итоге лондонцам удалось удержать минимальную победу на поле Астон Виллы. Ярмолюк все же появился на поле на 60-й минуте, но особо ничем не запомнился.

