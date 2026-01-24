В середине января Сандерленд отдал в аренду украинского вингера Тимура Тутерова. Футболист ближайшие полгода проведет в клубе Эксетер Сити, сообщает 24 Канал.
По теме Как две победы в Лиге чемпионов: сколько Зинченко будет зарабатывать в Аяксе
Как Тутеров забил за Эксетер Сити?
Уже на следующий день после подписания соглашения 20-летний уроженец Крыма забил в дебютном матче за новый клуб. Теперь же Тимур развил успех и продолжил свою голевую серию.
Во второй игре за Эксетер Сити Тутеров снова остался на замене. На 55-й минуте матча против Порт Вейл украинец вышел на поле и довольно быстро отметился вторым голом за команду.
Тутеров поразил ворота Порт Вейл: смотреть видео
Тимур откликнулся на прострел Эйтчинсона и добил мяч в пустые ворота. В итоге Эксетер Сити торжествовал со счетом 3:1 и одержал свою вторую подряд победу.
Кто такой Тимур Тутеров?
Клуб украинца поднялся на 10 место в турнирной таблице Лиги Один, третьем дивизионе чемпионата Англии). Отметим, что до 2023 года украинец выступал за юношескую команду Колоса.
Тогда он покинул ковалевский клуб и подписал контракт с Сандерлендом до 2027 года. Также Тутеров уже имеет в своем активе три матча в составе молодежной сборной Украины.
Что известно о выступлениях украинцев в Англии?
- В этом сезоне в английском профессиональном футболе заявлено шесть украинцев. Правда, Михаил Мудрик пока остается вне игры из-за допинг-скандала в декабре 2024 года.
- Лучше всего пока проявляет себя Егор Ярмолюк. Хавбек стал игроком основы Брентфорда, а недавно забил свой первый гол на уровне АПЛ.
- Виталий Миколенко также является игроком основы в Эвертоне. При этом у футболиста сборной Украины летом завершится контракт с "ирисками", поэтому Ювентус интересуется трансфером Виталия.
- В свою очередь Александр Зинченко пока имеет игровые проблемы в Ноттингем Форест и и близок к переходу в Аякс. Кроме этого, за Сток Сити в Чемпионшипе выступает Максим Таловеров, хотя он не является игроком старта.