Вингер перешел в Эксетер Сити на правах аренды до лета 2026 года. Сам же контракт Тимура принадлежит представителю АПЛ Сандерленду, сообщает 24 Канал.

По теме Зимнее трансферное окно 2026: все главные переходы в футболе

Как забил Тутеров?

Уже на следующий день после перехода в Эксетер Сити Тутеров оказался в заявке клуба на матч против Стивенеджа в рамках Лиги Один (третий дивизион чемпионата Англии). Вингер начал со скамейки запасных.

На 69-й минуте Тимур дебютировал в составе новой команды. И в итоге украинцу удалось ярко дебютировать, забив гол в первом же своем матче за Эксетер Сити.

Тутеров в компенсированное время замкнул прострел Эйтчисона с фланга. Этот гол позволил Эксетер Сити одержать разгромную победу со счетом 3:0.

Первый гол Тимура Тутерова за Эксетер Сити: смотреть видео

Что известно о Тимуре Тутерове?

Благодаря этому триумфу клуб поднялся на 13 место в турнирной таблице Лиги Один. Это первый гол Тимура в Англии на профессиональном уровне. Отметим, что до 2023 года игрок выступал за юношескую команду Колоса.

Тогда он покинул ковалевский клуб на правах аренды и подписал контракт с Сандерлендом до 2027 года. Также Тутеров уже имеет в своем активе три матча в составе молодежной сборной Украины.

Как украинцы выступают в Англии?