Вингер перешел в Эксетер Сити на правах аренды до лета 2026 года. Сам же контракт Тимура принадлежит представителю АПЛ Сандерленду, сообщает 24 Канал.
По теме Зимнее трансферное окно 2026: все главные переходы в футболе
Как забил Тутеров?
Уже на следующий день после перехода в Эксетер Сити Тутеров оказался в заявке клуба на матч против Стивенеджа в рамках Лиги Один (третий дивизион чемпионата Англии). Вингер начал со скамейки запасных.
На 69-й минуте Тимур дебютировал в составе новой команды. И в итоге украинцу удалось ярко дебютировать, забив гол в первом же своем матче за Эксетер Сити.
Тутеров в компенсированное время замкнул прострел Эйтчисона с фланга. Этот гол позволил Эксетер Сити одержать разгромную победу со счетом 3:0.
Первый гол Тимура Тутерова за Эксетер Сити: смотреть видео
Что известно о Тимуре Тутерове?
Благодаря этому триумфу клуб поднялся на 13 место в турнирной таблице Лиги Один. Это первый гол Тимура в Англии на профессиональном уровне. Отметим, что до 2023 года игрок выступал за юношескую команду Колоса.
Тогда он покинул ковалевский клуб на правах аренды и подписал контракт с Сандерлендом до 2027 года. Также Тутеров уже имеет в своем активе три матча в составе молодежной сборной Украины.
Как украинцы выступают в Англии?
- В этом сезоне в английском профессиональном футболе выступают шестеро украинцев. Правда, Михаил Мудрик пока остается вне игры из-за допинг-скандала в декабре 2024 года.
- Наиболее успешным украинцем в Англии нынче является Егор Ярмолюк, который стал игроком основы Брентфорда. Недавно хавбек забил первый гол на уровне АПЛ.
- Также игроком основы является Виталий Миколенко из Эвертона. При этом у экс-игрока Динамо скоро завершится контракт с клубом, а Ювентус интересуется переходом украинца.
- В свою очередь Александр Зинченко сейчас имеет игровые проблемы в Ноттингем Форест, ведь клуб хочет избавиться от игрока досрочно. Также за Сток Сити в Чемпионшипе выступает Максим Таловеров, но центрбек является игроком запаса.