Вінгер перейшов у Ексетер Сіті на правах оренди до літа 2026 року. Сам же контракт Тимура належить представнику АПЛ Сандерленду, повідомляє 24 Канал.

Як забив Тутєров?

Вже на наступний день після переходу в Ексетер Сіті Тутєров опинився у заявці клубу на матч проти Стівенеджа в рамках Ліги Один (третій дивізіон чемпіонату Англії). Вінгер розпочав з лави запасних.

На 69-й хвилині Тимур дебютував у складі нової команди. І в підсумку українцю вдалось яскраво дебютувати, забивши гол у першому ж своєму матчі за Ексетер Сіті.

Тутєров у компенсований час замкнув простріл Ейтчісона з флангу. Цей гол дозволив Ексетер Сіті здобути розгромну перемогу з рахунком 3:0.

Перший гол Тимура Тутєрова за Ексетер Сіті: дивитися відео

Що відомо про Тимура Тутєрова?

Завдяки цьому тріумфу клуб піднявся на 13 місце в турнірній таблиці Ліги Один. Це перший гол Тимура в Англії на професійному рівні. Зазначимо, що до 2023 року гравець виступав за юнацьку команду Колоса.

Тоді він залишив ковалівський клуб на правах оренди та підписав контракт із Сандерлендом до 2027 року. Також Тутєров вже має у своєму активі три матчі у складі молодіжної збірної України.

Як українці виступають в Англії?