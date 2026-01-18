Вінгер перейшов у Ексетер Сіті на правах оренди до літа 2026 року. Сам же контракт Тимура належить представнику АПЛ Сандерленду, повідомляє 24 Канал.
Як забив Тутєров?
Вже на наступний день після переходу в Ексетер Сіті Тутєров опинився у заявці клубу на матч проти Стівенеджа в рамках Ліги Один (третій дивізіон чемпіонату Англії). Вінгер розпочав з лави запасних.
На 69-й хвилині Тимур дебютував у складі нової команди. І в підсумку українцю вдалось яскраво дебютувати, забивши гол у першому ж своєму матчі за Ексетер Сіті.
Тутєров у компенсований час замкнув простріл Ейтчісона з флангу. Цей гол дозволив Ексетер Сіті здобути розгромну перемогу з рахунком 3:0.
Перший гол Тимура Тутєрова за Ексетер Сіті: дивитися відео
Що відомо про Тимура Тутєрова?
Завдяки цьому тріумфу клуб піднявся на 13 місце в турнірній таблиці Ліги Один. Це перший гол Тимура в Англії на професійному рівні. Зазначимо, що до 2023 року гравець виступав за юнацьку команду Колоса.
Тоді він залишив ковалівський клуб на правах оренди та підписав контракт із Сандерлендом до 2027 року. Також Тутєров вже має у своєму активі три матчі у складі молодіжної збірної України.
Як українці виступають в Англії?
- Цього сезону в англійському професійному футболі виступають шестеро українців. Правда, Михайло Мудрик поки залишається поза грою через допінг-скандал у грудні 2024 року.
- Найбільш успішним українцем в Англії нині є Єгор Ярмолюк, який став гравцем основи Брентфорда. Нещодавно хавбек забив перший гол на рівні АПЛ.
- Також гравцем основи є Віталій Миколенко з Евертона. При цьому у ексгравця Динамо скоро завершиться контракт із клубом, а Ювентус цікавиться переходом українця.
- У свою чергу Олександр Зінченко наразі має ігрові проблеми у Ноттінгем Форест, адже клуб хоче позбутися гравця достроково. Також за Сток Сіті в Чемпіоншипі виступає Максим Таловєров, але центрбек є гравцем запасу.