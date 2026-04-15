В Мюнхені на стадіоні "Альянц-Арена" зійдуться місцева Баварія та мадридський Реал. Початок – о 22:00 за київським часом, повідомляє 24 Канал.

Які результати Баварії у цьому сезоні?

Німецький клуб цього сезону демонструє шалену форму. В чемпіонаті Баварія вже де-факто гарантували собі чемпіонство. За п'ять турів до фінішу мюнхенці випереджають Боруссію аж на 12 очок.

Тобто вже наступного туру підопічні Компані можуть оформити "Срібну салатницю" де-юре. Що ж стосується Ліги чемпіонів, то тут у Баварії була лише одна осічка.

На основній стадії мюнхенці поступились Арсеналу, через що стали другими в загальній таблиці. А у плей-оф Баварія не помітила Аталанту та обіграла Реал на виїзді у першому чвертьфіналі (2:1).

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024)

Як лихоманить Реал?

Що ж стосується мадридців, то їх сезон складається поки не дуже вдало. По-перше, Реал програв Суперкубок та Кубок, а також встиг змінити головного тренера.

Замість Хабі Алонсо прийшов Альваро Арбелоа, але при ньому ситуація особливо не змінилась. "Бланкос" змогли пройти Манчестер Сіті в Лізі чемпіонів, проте проти Баварії є явним андердогом.

А в чемпіонаті, схоже, чемпіонська гонка достроково завершилась на користь Барселони. В останніх двох іграх Реал взяв лише один бал проти Мальорки та Жирони і тепер відстає від каталонців аж на 9 очок.

Для українців же є певний позитив щодо Реалу. В середині березня важку травму отримав Тібо Куртуа, тому наразі основним кіпером мадридців є Андрій Лунін. Ймовірно, саме він гратиме у матчі-відповіді проти Баварії.