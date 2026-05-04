Матч Евертон – Манчестер Сіті відбудеться у понеділок, 4 травня. Початок зустрічі – о 22:00 за київським часом, передає 24 Канал.

Чому Манчестер Сіті не можна втрачати очки?

Після перемоги "канонірів" над Фулгемом боротьба за золото вийшла на новий рівень, а для Сіті виїзд на поле Евертона перетворюється на один із ключових тестів сезону. Водночас команда Девіда Мойєса ще зберігає надії на єврокубковий прорив, тож легко фавориту точно не буде.

"Містяни" підходять до гри у чудовій формі: команда виграла шість матчів поспіль у всіх турнірах і продовжує переслідувати Арсенал у чемпіонських перегонах. Сіті традиційно успішно грає проти Евертона – без поразок у Прем'єр-лізі з 2017 року.

Евертон спробує зіпсувати чемпіонський сценарій

Для "ірисок" матч теж має величезне значення. Після двох болючих поразок поспіль команда Мойєса опустилася в середину таблиці, але ще не втратила шансів поборотися за єврокубки. Домашня підтримка може стати важливим козирем.

Однак кадрові втрати, зокрема відсутність Джеррада Брантвейта, можуть серйозно вдарити по захисту господарів. На тлі потужної атаки Сіті це виглядає особливо небезпечно.